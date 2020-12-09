Зийеш и Хадсон-Одои пропустят только две недели

Вингеры "Челси" Хаким Зийеш и Каллум Хадсон-Одои проведут в лазарете всего пару недель.

К домашнему матчу Лиги Чемпионов против "Краснодара" накануне "Челси" подошел всего с двумя игроками в лазарете. Речь как раз про Хакима и Каллума, у которых имеются проблемы с задней поверхности бедра.



Особую тревогу вызывало состояние Зийеша, которому потребовалась замена еще в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Лидса" в минувшую субботу.



К счастью, все обошлось. Хаким, как и получивший мышечную травму на тренировке Хадсон-Одои, вернется еще до Рождества.



"Надеемся, оба игрока пропустят около двух недель. Они оба прошли углубленное обследование вчера, и мы увидели, что это займет около двух недель".



"Думаю, это позитивная новость. Особенно в случае с Хакимом. С Каллумом мы не знали, чего ожидать. Он получил травму на тренировке пару дней назад", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.