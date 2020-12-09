Магуайр: "Это неприемлемо"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал "неприемлемой" игру своей команды в гостях у "РБ Лейпциг".

В преддверии выезда в Германию Магуайр излучал уверенность насчет того, что его команда добьется нужного результата и, сыграв вничью или победив, выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов.



Однако ожидания Магуайра не оправдались. "Юнайтед" пропустил два быстрых гола, затем третий и хотя в концовке смог ответить двумя своими забитыми мячами, матч все равно проиграл — 3:2.



Этот результат отправляет "красных дьяволов" в Лигу Европы, и самый дорогой защитник в мире не ищет оправданий.



"Мы очень плохо начали матч, пропустив уже на второй минуте, и это неприемлемо. Мы должны извлечь урок и сделать это быстро, если хотим достичь успеха в этом клубе. Если мы хотим начать выигрывать трофеи, нам нужно играть лучше".



"Конечно, мы расстроены. Будучи защитником, ты хочешь играть на ноль, но мы выстрелили себе в ногу в первые пять минут матча. Мы пропустили гол очень плохим образом".



"Мы приехали сюда, зная, что любого положительного результата будет достаточно, и мы пропустили уже на второй минуте. Это неприемлемо, и мы должны пенять на себя — нельзя продолжать пропускать такие голы, чтобы затем пытаться отыгрываться, потому что однажды ты не сможешь этого сделать. Сегодня был как раз такой день", — сообщил Магуайр MUTV.