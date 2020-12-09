Лэмпард похвалил "выдающегося" Гилмора

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выделил полузащитника Билли Гилмора после матча Лиги Чемпионов против "Краснодара".

Лишенный турнирного значения матч против российской команды стал прекрасной возможностью для Лэмпарда обеспечить игровой практикой нуждающихся футболистов, включая 19-летнего Гилмора, который пропустил четыре месяца после операции на колене.



И хотя матч завершился вничью 1:1, Билли произвел большое впечатление на Лэмпарда. Фрэнк обещает, что это не последний шанс для юного шотландца, который уже начал задумываться об уходе в аренду в январе.



"Думаю, Билли вернулся выдающимся образом. Я чувствовал себя очень комфортно, выпуская его на поле, потому что он так хорошо тренировался и упорно работал в процессе реабилитации. Он заслужил свой шанс сегодня вечером".



"Я ожидаю увидеть еще больше того же от Билли, потому что сейчас он преодолел травму и становится сильнее", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.