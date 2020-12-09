Сульшер высказался насчет вылета из Лиги Чемпионов и Погба

После поражения 3:2 от "РБ Лейпциг" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высказался по двум насущным вопросам — насчет вылета из Лиги Чемпионов и насчет ситуации с полузащитником Полем Погба.

В преддверии важнейшего для "красных дьяволов" поединка агент Мино Райола заявил, что между Погба и МЮ "все кончено", потребовав отпустить своего клиента уже в январе.



И хотя в Лейпциге Погба лишь появился на замену во втором тайме, к самому игроку у Сульшера претензий нет.



"Игроки в порядке — они являются командой и останутся сплоченными".



"Чем раньше агент Поля поймет, что это командный вид спорта и что мы работаем сообща, тем лучше. Это, наверное, последнее, что я говорю на данную тему. Я не хочу тратить свою энергию на это".



"Счастлив ли Погба в "Юнайтед"? Вам следует спросить Поля. Я не собираюсь говорить за него. Поль сосредоточен на том, что лучше всего для команды. Он упорно тренируется. Сейчас не время рассуждать о то, кто уйдет, а кто придет в клуб", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Также Оле Гуннар прокомментировал неудавшийся камбэек, заявив, что попасть в 1/8 финала Лиги Чемпионов его команде помешало невезение.



"Мы проявили замечательный дух и почти отыгрались, но мы начали слишком поздно. Нельзя позволять сопернику вести 3:0".



"Думаю, в концовке нам не повезло. Но характер и старания были при нас".



"Мы сыграли недостаточно хорошо. Мы хорошо стартовали в столь сложной группе, но поворотным моментом стало поражение в Стамбуле. Там мы потеряли очки, которые должны были набирать".



"Мы не можем жалеть себя. Мы должны сосредоточиться на субботе".



"Мы сыграли недостаточно хорошо как команда, и за это всегда несет ответственность тренер, который должен убедиться, что каждый готов".



"Мы знали, что соперник пойдет в атаку, мы знали, что они будут направлять мяч в штрафную с флангов, но, к сожалению, мы пропустили два гола, и у нас так и не пошла игра".



"Ранее в этом сезоне, даже пропуская первыми, мы играли довольно хорошо. Сегодня мы просто не начали играть, пока они не забили второй. Затем внезапно мы заиграли".



"Во втором тайме игра шла более-менее в одну сторону. Они имели один момент, который и использовали".



"3:0 — это уже сложно, но игроки отдали все силы. Они проявили характер и старались. Я не могу никого винить, и мы были близки к третьему голу. Если бы получилось, это было бы выдающееся достижение", — добавил Сульшер.