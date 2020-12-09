"Челси" поделил очки с "Краснодаром"

В заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" экспериментальным составом сыграл вничью с "Краснодаром" — 1:1.

Впервые в октября возможность сыграть за "синих" получил Кепа Аррисабалага. Также с первых минут появились юные Билли Гилмор и Тино Анджорин.



Несмотря на экспериментальный состав, "Челси" достаточно уверенно начал матч. Однако это не помешало "Краснодару" открыть счет своим первым же ударом в створ. На 24-й минуте гости завели мяч в чужую штрафную с левого фланга, а Андреас Кристенсен позволил Реми Кабелла принять снаряд и вторым касанием поразить ближний угол ворот Кепы — 0:1.



Однако ответ "синих" последовал немедленно. Тэмми Абрахэм нарвался на фол в штрафной, и Жоржиньо в привычном себе пижонском стиле исполнил пенальти — 1:1.



В дальнейшем "Челси" контролировал игру, больше не позволяя вольностей "Краснодару". Хорошую возможность вывести свою команду вперед имел Кай Хаверц, но по воротам не попал.



На второй тайм гости поставили себе четкую задачу — удержать ничью. "Синие" владели инициативой, но атаковали не очень-то убедительно. Шанс вырвать победу упустил Абрахэм, не сумев пробить голкипера с близкого расстояния.



Матч так и закончился вничью. "Челси" не смог набрать рекордные для себя 16 очков, но и так уверенно финишировал на первом месте в группе, обеспечив игровой практикой нуждающихся.



"Челси" (Англия) — "Краснодар" (Россия) — 1:1 (1:1)



Голы: Жоржиньо 28 (пен) — Кабелла 24.



"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Ковачич (Канте 74), Жоржиньо, Гилмор, Анджорин (Жиру 80), Абрахэм, Хаверц (Вернер 74).



"Краснодар": Городов, Мартынович, Рамирес, Кабелла (Сулейманов 80), Вандерсон (Чернов 80), Ольссон (Камболов 80), Классон, Смольников, Кайо (Сорокин 75), Берг (Марко 90), Вильена.



Предупреждение: Аспиликуэта.