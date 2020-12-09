"Юнайтед" проиграл "РБ Лейпциг" и не смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
"Манчестер Юнайтед" завершил выступление в Лиге Чемпионов в этом сезоне, потерпев поражение 3:2 в гостях у "РБ Лейпциг".
Относительно волевой победы 1:3 над "Вест Хэмом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Люк Шоу, Алекс Теллес, Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд. Поль Погба оказался в запасе.
В отличие от соперника, ничья не устраивала хозяев, поэтому они сразу же рванули вперед и уже на второй минуте открыли счет. Харри Магуайр с Аароном Ван-Биссакой глазами проводили мяч после прострела Марселя Забитцера с правого фланга. Снаряд дошел до подключившегося Анхелиньо, который в касание поразил ворота — 1:0.
В этом матче был и второй быстрый гол. Арендуемый у "Манчестер Сити" Анхелиньо выполнил навес с левого фланга к дальней штанге, куда прибежал Амаду Айдара, пробивший ногой в касание — 2:0.
Два гола придали "РБ Лейпциг" огромный заряд уверенности. "Юнайтед" выглядел жалко и на 29-й минуте пропустил еще раз. Вилли Орбан добил мяч в ворота после удара головой Ибраимы Конате в штангу, однако система VAR обнаружила офсайд.
Ничего не показав до перерыва, во втором тайме "дьяволы" все же добавили и принялись атаковать большими силами. Юнайтед" давил, а на 68-й минуте Фернандеш ударом со штрафного даже попал в крестовину.
А на 69-й минуте хозяева сделали счет разгромным. У Анхелиньо вновь прошла передача с фланга к линии вратарской, где вышедший на замену Джастин Клюйверт опередил Де Хеа — 3:0.
На 78-й минуте ворвавшийся в чужую штрафную Мейсон Гринвуд был сбит Конате, и Фернандешу предоставилась возможность размочить счет с пенальти — 3:1.
Спустя еще пару минут Магуайр и появившийся на замену Погба на пару отправили мяч в ворота через плечо голкипера после подачи углового Фернандешем — 3:2.
"Юнайтед" почувствовал, что этот матч еще можно спасти, однако "РБ Лейпциг" вовремя собрался и в концовке позволил гостям создать только один момент — вернее, это Мукиеле едва не совершил автогол, но голкипер выручил хозяев.
После поражения в Стамбуле от "Башакшехира" казалось, что пасть ниже уже невозможно, но здесь "Юнайтед" переплюнул себя. Во втором тайме "РБ Лейпциг" отдал инициативу и раньше времени расслабился, чем создал себе сложности, но чуда не случилось.
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:2 (2:0)
Голы: Анхелиньо 2, Айдара 13, Клюйверт 69 — Фернандеш 80 (пен), Магуайр 82.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Конате, Анхелиньо (Хальстенберг 87), Айдара, Кампль (Адамс 75), Забитцер, Нкунку, Ольмо (Клюйверт 56), Форсберг (Поульсен 56).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Фосу-Менса 77), Магуайр, Линделеф (Туанзебе 78), Шоу (Уильямс 61), Мактоминей, Матич (Погба 61), Теллес (Ван де Бек 45), Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд.
Предупреждения: Мукиеле, Забитцер, Клюйверт, Адас — Шоу, Фернандеш, Магуайр, Уильямс, Линделеф.
09.12.2020 01:00
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Последние комментарии:
У радужных дьяволов радужные перспективы в Лиге Европы. Там и покажут настоящий дух Varchester Penalted, здесь немношк не хватило!
(ответить)
Если сегодня Шахтёр выйдет в плей-оф или в ле из группи смерти, то это будет успех десятилетия для украинского футбола!
Верим!
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magair
Бэ Мэ я копетан юнайтед
(ответить)
Споки ноки, негоры! С пабедой над белыми ублюдками! (С) Капетан-плуг
(ответить)
Позоры Англии. Не могут какой то Краснодар обыграть
А манчестер юн - молодцы
(ответить)
Нигеры есть на сайте?
(ответить)
Очень веская причина болеть за эфодину, а не за футбол - люди, спортсмены. Ну посмотрите только на этих уебанов одноклеточных в футболе, в Королеве же сплошные гении и интеллектуалы.
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ГОРИТЕ ОТ МОЩИ ТОТТЕНХЭМА! Манков к нам кидайте выебем и высушим!
(ответить)
Магуайр что то говорил перед этим матчем
(ответить)
кто не видел что было в париже вот видос
https://idiod.video/7fzor4.mp4
(ответить)
"Who is a niger?" (c)niger
(ответить)
Неплохо я так зашёл на фапл. Обычно эти статьи не читаю, но тут взялся.
Михайло, иди нахуй. Ещё то что ты на Фрэда нёс в прошлом матче в таком же обзоре я мог закрыть глаза
"Ничего не показав до перерыва, во втором тайме "дьяволы" все же добавили и принялись атаковать большими силами."
"После поражения в Стамбуле от "Башакшехира" казалось, что пасть ниже уже невозможно, но здесь "Юнайтед" переплюнул себя. Во втором тайме "РБ Лейпциг" отдал инициативу и раньше времени расслабился, чем создал себе сложности, но чуда не случилось."
После этих двух абзацев я нахуй посылаю тебя вместе с твоим ебаным фаплом и всеми твоими выродками для которых ты пишешь подобную хуету. До чего же ты недалёкий даун, что бы писать такое. Всего плохого, ебаная помойка
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>На 14-й минуте встречи ассистент главного тренера "Истанбула" темнокожий Пьер Вебо - высказывал недовольства в адрес главного арбитра встречи - румына Овидиу Хацегана, который показал две карточки его игрокам. Резервный арбитр Колцеску при этом сообщил по радиосвязи главному арбитру, что было бы неплохо тренера удалить, но при этом назвал его неприятным для него слово с нотками расизма.
Так и знал, что обезьяна сама спровоцировала конфликтную ситуацию.
(ответить)
удачи скамопидарам в ле, турнире для лохов, достойно займут свое законное место наряду с лондонским пидорсиналом, ору
(ответить)
К Олегу два вопроса -
1. Почему в раме опять Де Хея? Третий гол, его вина, откровенно. Он мог предупредить защей, сам на мяч не пошел. Дин играл хорошо, Де Хея не совсем в форме, в чем смысл ставить его по дефолту?;
2. 5й матч подряд мы проваливаем первый тайм, особенно первые 25 минут. Почему команда не может все 90 минут играть с тем же настроем, что и во втором тайме?
Если нет сил - пусть в КА, ЛЕ и кубке лиги играют бревна типа Лингарда/Рохо/Джонса, пусть зарабатывают себе реноме на продажу.
По результату - не расстроен вылетом, имхо весь текущий сезон - марафон на выживание, я бы с ЕК вообще б слился, а во внутренних кубках играл чисто молодняком. Чем больше здоровых футболеров доживет до конца, тем лучше. Приоритет место в топ 4 и улучшение команды и ее игры.
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Бышовца в МЮ!
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И шо, сука, интересно, откуда ему знать, шо это парень? Может, это он, она, или они? Эти не белые они, иди сюда, пожалуйста.
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Удачи четверги)...
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Просто мудаки, только потому что уже к 12 минуте подарили результат сопернику. Нехуй делать такому МЮ в ЛЧ, максимум это борьба за право там играть.
Много чего не хватает и походу заибутся решать проблемы клуба. Олег достиг своего максимума, на большее он не способен. Чудес не бывает. Сити примерно также разберётся в чемпионате, если не легче.
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УХАХАХАХАХАХАХАХАЗАХАХХАХАХА.
А ведь как сосульшера носили на руках после первых двух игр
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