"Юнайтед" проиграл "РБ Лейпциг" и не смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" завершил выступление в Лиге Чемпионов в этом сезоне, потерпев поражение 3:2 в гостях у "РБ Лейпциг".

Относительно волевой победы 1:3 над "Вест Хэмом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Люк Шоу, Алекс Теллес, Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд. Поль Погба оказался в запасе.



В отличие от соперника, ничья не устраивала хозяев, поэтому они сразу же рванули вперед и уже на второй минуте открыли счет. Харри Магуайр с Аароном Ван-Биссакой глазами проводили мяч после прострела Марселя Забитцера с правого фланга. Снаряд дошел до подключившегося Анхелиньо, который в касание поразил ворота — 1:0.



В этом матче был и второй быстрый гол. Арендуемый у "Манчестер Сити" Анхелиньо выполнил навес с левого фланга к дальней штанге, куда прибежал Амаду Айдара, пробивший ногой в касание — 2:0.



Два гола придали "РБ Лейпциг" огромный заряд уверенности. "Юнайтед" выглядел жалко и на 29-й минуте пропустил еще раз. Вилли Орбан добил мяч в ворота после удара головой Ибраимы Конате в штангу, однако система VAR обнаружила офсайд.



Ничего не показав до перерыва, во втором тайме "дьяволы" все же добавили и принялись атаковать большими силами. Юнайтед" давил, а на 68-й минуте Фернандеш ударом со штрафного даже попал в крестовину.



А на 69-й минуте хозяева сделали счет разгромным. У Анхелиньо вновь прошла передача с фланга к линии вратарской, где вышедший на замену Джастин Клюйверт опередил Де Хеа — 3:0.



На 78-й минуте ворвавшийся в чужую штрафную Мейсон Гринвуд был сбит Конате, и Фернандешу предоставилась возможность размочить счет с пенальти — 3:1.



Спустя еще пару минут Магуайр и появившийся на замену Погба на пару отправили мяч в ворота через плечо голкипера после подачи углового Фернандешем — 3:2.



"Юнайтед" почувствовал, что этот матч еще можно спасти, однако "РБ Лейпциг" вовремя собрался и в концовке позволил гостям создать только один момент — вернее, это Мукиеле едва не совершил автогол, но голкипер выручил хозяев.



После поражения в Стамбуле от "Башакшехира" казалось, что пасть ниже уже невозможно, но здесь "Юнайтед" переплюнул себя. Во втором тайме "РБ Лейпциг" отдал инициативу и раньше времени расслабился, чем создал себе сложности, но чуда не случилось.



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:2 (2:0)



Голы: Анхелиньо 2, Айдара 13, Клюйверт 69 — Фернандеш 80 (пен), Магуайр 82.



"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Конате, Анхелиньо (Хальстенберг 87), Айдара, Кампль (Адамс 75), Забитцер, Нкунку, Ольмо (Клюйверт 56), Форсберг (Поульсен 56).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Фосу-Менса 77), Магуайр, Линделеф (Туанзебе 78), Шоу (Уильямс 61), Мактоминей, Матич (Погба 61), Теллес (Ван де Бек 45), Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд.



Предупреждения: Мукиеле, Забитцер, Клюйверт, Адас — Шоу, Фернандеш, Магуайр, Уильямс, Линделеф.