Келлехер рассказал о поздравлениях от Алиссона

Алиссон и Кувин Келлехер Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер признался, что первый номер команды Алиссон поздравил его после победы 1:0 над "Аяксом" на прошлой неделе.

Потеряв с травмой Алиссона, в матче против "Аякса" главный тренер "красных" Юрген Клопп неожиданно доверил защищать ворота не Адриану, а Келлехеру.

То был дебют Кувина в Лиге Чемпионов, однако 22-летний ирландец не подвел и двумя отличными сейвами помог "Ливерпулю" одержать победу и досрочно выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

По словам Келлехера, который затем отстоял на ноль матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", с отличной игрой его поздравил даже Алиссон.

"Алиссон просто написал, что я провел хороший матч и что он гордится мной. Друзья, семья, бывшие тренера — все они прислали очень милые и подбадривающие сообщения. Было приятно получить их".

"Славно, что я совершил тот сейв (после удара Хунтелаара). Это была своего рода инстинктивная реакция. Он был так близок, и я просто пытался сделать, что возможно. К счастью, мне удалось отразить мяч. То был приятный момент, когда тренер подошел ко мне после матча".

"Это была отличная неделя! Что еще я могу сказать? Два дебюта, и это немного безумно. Я просто пытался использовать свои шансы. Я провел два матча, и мне кажется, я был неплох в них. Это все, что я могу. Чем больше матчей ты играешь, тем комфортнее себя чувствуешь", — цитирует Келлехера Daily Mail.


Метки Алиссон, Аякс, Келлехер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2020 00:05

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  1. beatles-red 09.12.2020 00:15 # beatles-red
    В товарняках надежду не подавал и бывало показывал посредственную игру, тем сильнее сейчас удивляет как уверенно играет

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