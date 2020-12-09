Келлехер рассказал о поздравлениях от Алиссона

Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер признался, что первый номер команды Алиссон поздравил его после победы 1:0 над "Аяксом" на прошлой неделе.

Потеряв с травмой Алиссона, в матче против "Аякса" главный тренер "красных" Юрген Клопп неожиданно доверил защищать ворота не Адриану, а Келлехеру.



То был дебют Кувина в Лиге Чемпионов, однако 22-летний ирландец не подвел и двумя отличными сейвами помог "Ливерпулю" одержать победу и досрочно выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.



По словам Келлехера, который затем отстоял на ноль матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", с отличной игрой его поздравил даже Алиссон.



"Алиссон просто написал, что я провел хороший матч и что он гордится мной. Друзья, семья, бывшие тренера — все они прислали очень милые и подбадривающие сообщения. Было приятно получить их".



"Славно, что я совершил тот сейв (после удара Хунтелаара). Это была своего рода инстинктивная реакция. Он был так близок, и я просто пытался сделать, что возможно. К счастью, мне удалось отразить мяч. То был приятный момент, когда тренер подошел ко мне после матча".



"Это была отличная неделя! Что еще я могу сказать? Два дебюта, и это немного безумно. Я просто пытался использовать свои шансы. Я провел два матча, и мне кажется, я был неплох в них. Это все, что я могу. Чем больше матчей ты играешь, тем комфортнее себя чувствуешь", — цитирует Келлехера Daily Mail.