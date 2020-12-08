Мартинелли сыграл свой первый с июня матч
Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли вернулся на футбольное поле, сыграв за команду U-21 "канониров".
Присоединившись к "Арсеналу" летом 2019, Мартинелли блестяще провел свой дебютный английский сезон, который был оборван для него в июне серьезной травмой колена.
Тогда Габриэль перенес операцию, и доктора прогнозировали, что снова сыграть в футбол 19-летний бразилец сможет уже после Нового года.
Однако сегодня Мартинелли вышел в стартовом составе молодежной команды "Арсенала" и сыграл целый тайм против "Уимблдона" в рамках Кубка Футбольной Лиги.
Габриэль смотрелся очень живо, а произведенная тренером Стивом Боулдом замена в перерыве была плановой, сообщает Daily Mirror.
Возвращение Мартинелли случилось как никогда кстати для "Арсенала", испытывающего огромные проблемы с забитыми голами в последние недели. Однако очевидно, что Габриэлю еще потребуется время, чтобы набрать достаточную для выступлений за первую команду форму.
08.12.2020 23:00
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