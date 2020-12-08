Халк имеет предложения из Премьер-Лиги

Бывший нападающий "Шанхай СИПГ" Халк подтвердил, что может продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

Накануне Халк официально объявил о расставании с "Шанхай СИПГ", контракт с которым у 34-летнего бразильца истекает в конце этого месяца.



Несмотря на возраст, Халк, выступавший в Китае с 2016 года, вызывает огромный интерес со стороны европейских клубов — в том числе из Премьер-Лиги, с переездом куда его давно связывают.



"Я изучаю предложения из Бразилии и многих других мест, включая Европу".



"У меня есть варианты в Турции, Португалии, Англии, Испании, Италии и Германии — а также у меня есть предложение из Китая. Каждый день поступает еще одно предложение", — цитирует экс-игрока "Зенита" Daily Mail.