Халк имеет предложения из Премьер-Лиги

Халк Бывший нападающий "Шанхай СИПГ" Халк подтвердил, что может продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

Накануне Халк официально объявил о расставании с "Шанхай СИПГ", контракт с которым у 34-летнего бразильца истекает в конце этого месяца.

Несмотря на возраст, Халк, выступавший в Китае с 2016 года, вызывает огромный интерес со стороны европейских клубов — в том числе из Премьер-Лиги, с переездом куда его давно связывают.

"Я изучаю предложения из Бразилии и многих других мест, включая Европу".

"У меня есть варианты в Турции, Португалии, Англии, Испании, Италии и Германии — а также у меня есть предложение из Китая. Каждый день поступает еще одно предложение", — цитирует экс-игрока "Зенита" Daily Mail.


Метки Халк, Шанхай СИПГ

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2020 22:00

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  1. largo-winch 08.12.2020 22:31 # largo-winch
    Stupid monster

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  2. yela 08.12.2020 22:07 # yela
    Славный был игрок, только загубил свою карьеру, когда вылетал самолётом с Португалии в Китай

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  3. dallaslp 08.12.2020 22:04 # dallaslp
    ля какой важный (нахуй никому не сдался)

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