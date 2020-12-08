Лэмпард уверен, что Хаверц станет игроком мирового уровня
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что полузащитник Кай Хаверц станет одним из лучших игроков в мире.
Из всех летних новичков "Челси" пока что именно Хаверц выглядит наиболее спорно, особенно учитывая свой внушительный ценник в 71 миллион фунтов.
В своих 14 матчах за "Челси" Кай забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи, однако от 21-летнего немца все равно ожидают большего.
Лэмпард своим новобранцем доволен и ожидает, что Хаверц выйдет на новый уровень, когда окончательно преодолеет последствия коронавирусной болезни и адаптируется к Премьер-Лиге.
"Он очень хорошо осваивается здесь, но у него были по-настоящему сильные симптомы COVID. Он очень тяжело переболел и довольно долго приходил в норму. Не со всеми игроками так бывает — у некоторых симптомов нет вовсе, поэтому мы должны учитывать этот фактор. Ему потребовалось около двух недель, чтобы впервые выйти в старте после выздоровления".
"Думаю, до болезни он был в великолепной форме. Он играл по-настоящему хорошо в роли 8-го номера. Вы могли видеть, что он наслаждается игрой на этой позиции атакующего полузащитника. Затем вмешался COVID".
"Что касается его долгосрочных перспектив, то у меня нет никаких опасений насчет Кая. Напротив — я знаю, что он будет игроком огромной важности для этого клуба, для Премьер-Лиги. У него есть все атрибуты, характер и настрой, чтобы стать игроком абсолютного топ-уровня в Премьер-Лиге и мире — настолько высоко я ценю его".
"Думаю, люди слишком спешат с выводами насчет новичков. Иногда даже лучшие игроки в мире подолгу привыкают к Премьер-Лиге. Вообще-то, думаю, Кай был очень хорош, но COVID все усложнил. Тем не менее, он будет первоклассным игроком для нас", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.
08.12.2020 21:00
Просмотров: 273
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да нихуя, маунт дальше пойдет если дисциплину наладит
(ответить)
МЫ ГЕГЕМОНЫ!
Наш коуч самый лучший тренер в мире!
Наш кэп самый лучший капитан в мире!
Наши форварды лучшие нападающие в мире!
Наша защита и полузащита лучшая в мире!
Наш голкипер лучший вратарь в мире!
А главное - наши фанаты лучшие болельщики в мире!
YNWA!
Живите в мире!
(ответить)
Самый талантливый игрок АПЛ , вне всяких сомнений возьмёт зм в будущем
(ответить)
будущий Баллак
Верим!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий