Лэмпард уверен, что Хаверц станет игроком мирового уровня

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что полузащитник Кай Хаверц станет одним из лучших игроков в мире.

Из всех летних новичков "Челси" пока что именно Хаверц выглядит наиболее спорно, особенно учитывая свой внушительный ценник в 71 миллион фунтов.



В своих 14 матчах за "Челси" Кай забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи, однако от 21-летнего немца все равно ожидают большего.



Лэмпард своим новобранцем доволен и ожидает, что Хаверц выйдет на новый уровень, когда окончательно преодолеет последствия коронавирусной болезни и адаптируется к Премьер-Лиге.



"Он очень хорошо осваивается здесь, но у него были по-настоящему сильные симптомы COVID. Он очень тяжело переболел и довольно долго приходил в норму. Не со всеми игроками так бывает — у некоторых симптомов нет вовсе, поэтому мы должны учитывать этот фактор. Ему потребовалось около двух недель, чтобы впервые выйти в старте после выздоровления".



"Думаю, до болезни он был в великолепной форме. Он играл по-настоящему хорошо в роли 8-го номера. Вы могли видеть, что он наслаждается игрой на этой позиции атакующего полузащитника. Затем вмешался COVID".



"Что касается его долгосрочных перспектив, то у меня нет никаких опасений насчет Кая. Напротив — я знаю, что он будет игроком огромной важности для этого клуба, для Премьер-Лиги. У него есть все атрибуты, характер и настрой, чтобы стать игроком абсолютного топ-уровня в Премьер-Лиге и мире — настолько высоко я ценю его".



"Думаю, люди слишком спешат с выводами насчет новичков. Иногда даже лучшие игроки в мире подолгу привыкают к Премьер-Лиге. Вообще-то, думаю, Кай был очень хорош, но COVID все усложнил. Тем не менее, он будет первоклассным игроком для нас", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.