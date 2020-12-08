Клопп: "Без молодежи мы бы пропали"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою молодежь, на которую он смог положиться в условиях большого количества травм.

В начале нового сезона "Ливерпуль" буквально захлебывается травмами — "красные" до сих пор лишены Алиссона, Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Тиаго Алькантары и Алекса Окслейд-Чемберлена, а Трент Александер-Арнольд и Наби Кейта едва вернулись из лазарета.



К счастью для Клоппа, он обнаружил у себя ряд молодых игроков, готовых к выступлениям за первую команду. Без этих футболистов "Ливерпуль" оказался бы в беде, считает Юрген.



"Мы столкнулись с кое-какими проблемами в плане травм — мы потеряли игроков самого, самого высокого уровня. Конечно, когда одна дверь закрывается, то открывается другая, но ты все равно должен обладать правильными игроками, чтобы они использовали эту возможность, и все парни сделали это".



"Я могу пройтись по им всем: Рис Уильямс пока что играет исключительным образом в Лиге Чемпионов, Неко (Уильямс) провел два очень хороших матча подряд, Кертис (Джонс) играет так, словно он уже 10 лет в клубе, а Кувин (Келлехер) всегда обладал талантом, но сейчас получает возможность показать это на большой сцене".



"Если честно, без этих игроков мы бы пропали. Слава Богу, что все обернулось для нас так. Важная вещь в том, что эти парни оказались хорошо подготовлены, и поэтому мы смогли их использовать таким образом", — цитирует Клоппа Sky Sports.