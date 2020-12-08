Рауль Хименес выписан из госпиталя

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес был выписан из госпиталя и теперь продолжит реабилитацию после операции на черепе в домашних условиях.

Напомним, Хименес получил перелом черепа в столкновении на втором этаже с защитником "Арсенала" Давидом Луисом в победном для "волков" матче Премьер-Лиги 29 ноября (1:2).



Прямо с "Эмирейтс" Рауль был доставлен в один из лондонских госпиталей, где сразу же перенес операцию. Игрок сборной Мексики находился в палате до вторника, но сегодня был отпущен домой к семье.



Ранее клубный доктор "Вулверхэмптона" Мэтт Перри называл прогресс Хименеса как "превосходный", однако говорить о сроках возвращения 29-летнего нападающего на поле по-прежнему преждевременно.