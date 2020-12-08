Юнгберг поставил под вопрос решение "Арсенала" игнорировать Озила
Бывший игрок и тренер "Арсенала" Фредди Юнгберг поставил под вопрос решение лондонского клуба отказаться от услуг полузащитника Месута Озила.
В последние недели "Арсенал" испытывает колоссальные проблемы с забитыми голами, причем есть подозрение, что дело не столько в самих нападающих, сколько в той поддержке, которую они получают.
Юнгберг не сомневается, что Озил мог бы стать тем игроком, который создает голевые ситуации для своих партнеров по команде. В этом, считает Фредди, Месут является одним из лучших в мире.
"Я не говорю, что он должен играть каждую неделю, но когда ты много владеешь игроком, и тебе нужно сделать этот умный пас, то я не думаю, что есть много игроков, которые умеют делать это лучше Месута".
"Конечно, слегка может пострадать игра в обороне, но они свое решение уже приняли, оставив его вне заявки. В любом случае они не могут его использовать".
"Но что касается названных мною вещей, то я не думаю, что в мире есть много игроков, которые лучше Озила", — сообщил Юнгберг Sky Sports.
08.12.2020 18:00
Просмотров: 350
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В теории Арсенал может заявить его в январе, или он до конца сезона списан?
(ответить)
Ну хоть этот безбожник признал очевидное!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий