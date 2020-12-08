Юнгберг поставил под вопрос решение "Арсенала" игнорировать Озила

Месут Озил Бывший игрок и тренер "Арсенала" Фредди Юнгберг поставил под вопрос решение лондонского клуба отказаться от услуг полузащитника Месута Озила.

В последние недели "Арсенал" испытывает колоссальные проблемы с забитыми голами, причем есть подозрение, что дело не столько в самих нападающих, сколько в той поддержке, которую они получают.

Юнгберг не сомневается, что Озил мог бы стать тем игроком, который создает голевые ситуации для своих партнеров по команде. В этом, считает Фредди, Месут является одним из лучших в мире.

"Я не говорю, что он должен играть каждую неделю, но когда ты много владеешь игроком, и тебе нужно сделать этот умный пас, то я не думаю, что есть много игроков, которые умеют делать это лучше Месута".

"Конечно, слегка может пострадать игра в обороне, но они свое решение уже приняли, оставив его вне заявки. В любом случае они не могут его использовать".

"Но что касается названных мною вещей, то я не думаю, что в мире есть много игроков, которые лучше Озила", — сообщил Юнгберг Sky Sports.


Метки Арсенал, Озил, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2020 18:00

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  1. leonardo91 08.12.2020 18:28 # leonardo91
    В теории Арсенал может заявить его в январе, или он до конца сезона списан?

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  2. ben-arfa 08.12.2020 18:13 # ben-arfa
    Ну хоть этот безбожник признал очевидное!

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