Райола допускает возвращение Погба в "Ювентус"

Поль Погба и Андреа Пирло Агент Мино Райола допустил возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Ювентус".

Накануне Райола в интервью Tuttosport заявил, что "Юнайтед" должен продать его клиента в январе, иначе над "красными дьяволами" нависнет угроза лишиться дорогостоящего игрока свободным агентом в конце следующего сезона.

Во время последнего международного перерыва сам Погба признался, что мечтает выступать за "Реал", однако Райола допускает возвращение Поля в "Ювентус", который в 2016 году продал француза "дьяволам" за 89 миллионов фунтов.

"Может ли "Ювентус" стать его следующим местом назначения? Почему нет? Помимо всего прочего, у него превосходные отношения с клубом и своими бывшими партнерами по команде".

"В период коронавируса не так много команд могут позволить себе купить Поля. Важно, чтобы они хотели этого (купить Погба)", — приводит слова Райола итальянская газета в своем утреннем выпуске за вторник.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2020 16:00

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  1. empry 08.12.2020 16:22 # empry
    "Событие А может случится, главное, чтобы событие А случилось", – уроки логики от одного футбольного агента. Смысловая нагрузка в интервью минимальна. Даже The Sun пишет более содержательные материалы.

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  2. beautiful-lie 08.12.2020 16:21 # beautiful-lie
    Блять может хватит постить этого жирного уебана? Что дальше? "Райола заявил что у его жены маленькие сиськи и он хочет больше", "Райола сказал, что покурить сигу утром идеально для того чтобы посрать"

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