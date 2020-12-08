Райола допускает возвращение Погба в "Ювентус"

Агент Мино Райола допустил возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Ювентус".

Накануне Райола в интервью Tuttosport заявил, что "Юнайтед" должен продать его клиента в январе, иначе над "красными дьяволами" нависнет угроза лишиться дорогостоящего игрока свободным агентом в конце следующего сезона.



Во время последнего международного перерыва сам Погба признался, что мечтает выступать за "Реал", однако Райола допускает возвращение Поля в "Ювентус", который в 2016 году продал француза "дьяволам" за 89 миллионов фунтов.



"Может ли "Ювентус" стать его следующим местом назначения? Почему нет? Помимо всего прочего, у него превосходные отношения с клубом и своими бывшими партнерами по команде".



"В период коронавируса не так много команд могут позволить себе купить Поля. Важно, чтобы они хотели этого (купить Погба)", — приводит слова Райола итальянская газета в своем утреннем выпуске за вторник.