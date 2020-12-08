Анонс матча "Челси" — "Краснодар"
В заключительном матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Челси" примет на своем поле "Краснодар".
Благодаря покеру Оливье Жиру "Челси" разгромил "Севилью" со счетом 0:4 на прошлой неделе и гарантировал себе первое место в Группе E.
Досрочно решив турнирную задачу, теперь главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард может дать передышку основным игрокам и практику засидевшимся в запасе футболистам.
Для "Краснодара" тоже уже все ясно — российская команда не упустит третью строчку, которая откроет дорогу в Лигу Европы.
- В своей единственной предыдущей встрече с "Краснодаром" "Челси" одержал победу 0:4.
- Это будет всего лишь второй выезд "Краснодара" в Англию в рамках еврокубков — после победы 0:1 над "Эвертоном" в Лиге Европы в сезоне 2014/15.
- "Челси" выиграл все пять встреч с российскими командами в Лиге Чемпионов с общим счетом 13:1.
- В случае победы "Челси" установит клубный рекорд по количеству набранных очков на групповой стадии Лиги Чемпионов (16). Прежде только "Арсеналу" в 2005/06, "Манчестер Юнайтед" в 2007/08 и "Тоттенхэму" в 2017/18 удавалось подобное.
- В предыдущем туре "Краснодар" одержал свою первую победу в Лиге Чемпионов, минимально одолев "Ренн".
- "Краснодар" выиграл лишь один из девяти последних выездных матчей в еврокубках (2 ничьи, 6 поражений).
В лазарете "Челси" с травмами задней поверхности бедра находятся Хаким Зийеш и Каллум Хадсон-Одои. Кепа Аррисабалага и Билли Гилмор должны выйти в стартовом составе.
Лига Чемпионов. Группа E. 6-й тур
"Челси" (Англия) — "Краснодар" (Россия)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция
08.12.2020 15:00
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короли апл даже третьим составом разъе6ут этих выскочет
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——— Абрахэм ———
Пуля — Маунт — Хаверц
— Жорж — Гилмор —
Эмерс-Рюди-Томори-Аспи
———— 80млн ————
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