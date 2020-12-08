Анонс матча "Челси" — "Краснодар"

В заключительном матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Челси" примет на своем поле "Краснодар".

Благодаря покеру Оливье Жиру "Челси" разгромил "Севилью" со счетом 0:4 на прошлой неделе и гарантировал себе первое место в Группе E.



Досрочно решив турнирную задачу, теперь главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард может дать передышку основным игрокам и практику засидевшимся в запасе футболистам.



Для "Краснодара" тоже уже все ясно — российская команда не упустит третью строчку, которая откроет дорогу в Лигу Европы.



- В своей единственной предыдущей встрече с "Краснодаром" "Челси" одержал победу 0:4.



- Это будет всего лишь второй выезд "Краснодара" в Англию в рамках еврокубков — после победы 0:1 над "Эвертоном" в Лиге Европы в сезоне 2014/15.



- "Челси" выиграл все пять встреч с российскими командами в Лиге Чемпионов с общим счетом 13:1.



- В случае победы "Челси" установит клубный рекорд по количеству набранных очков на групповой стадии Лиги Чемпионов (16). Прежде только "Арсеналу" в 2005/06, "Манчестер Юнайтед" в 2007/08 и "Тоттенхэму" в 2017/18 удавалось подобное.



- В предыдущем туре "Краснодар" одержал свою первую победу в Лиге Чемпионов, минимально одолев "Ренн".



- "Краснодар" выиграл лишь один из девяти последних выездных матчей в еврокубках (2 ничьи, 6 поражений).



В лазарете "Челси" с травмами задней поверхности бедра находятся Хаким Зийеш и Каллум Хадсон-Одои. Кепа Аррисабалага и Билли Гилмор должны выйти в стартовом составе.



Лига Чемпионов. Группа E. 6-й тур

"Челси" (Англия) — "Краснодар" (Россия)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция