Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Юнайтед"

Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" будет достаточно ничейного результата в выездном противостоянии с "РБ Лейпциг", чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Еще недавно "Юнайтед" находился в прекрасном положении в Группе H, но затем случилось позорное поражение в Стамбуле от "Башакшехира", а на прошлой неделе "красные дьяволы" упустили нити игры против ПСЖ.

Хорошая новость в том, что даже после домашнего проигрыша ПСЖ подопечные Оле Гуннара Сульшера остаются хозяевами своей судьбы — теперь им лишь нужно избежать поражения в Лейпциге.

"Мы никогда не ищем легких путей. Такова традиция "Манчестер Юнайтед". Но мы хотим выйти и победить. Не в наших генах играть на 0:0", — говорил Сульшер.

- В своей единственной предыдущей встрече с "Юнайтед" в еврокубках "РБ Лейпциг" пропустил пять безответных мячей — во втором туре этого группового этапа.

- Оба последних выезда "Юнайтед" в Германию в рамках Лиги Чемпионов завершились поражениями — 3:1 от "Баварии" в апреле 2014 и 3:2 от "Вольфсбурга" в декабре 2015.

- "РБ Лейпциг" проведет свой четвертый матч против соперников из Англии в Лиге Чемпионов, прежде уступив "Юнайтед" на "Олд Траффорд" и дважды победив "Тоттенхэм" в прошлом сезоне.

- В шести последних выездных матчах Лиги Чемпионов "Юнайтед" чередовал победу с поражением. До поездки в Лейпциг "красные дьяволы" уступили "Башакшехиру" в Стамбуле.

- "РБ Лейпциг" выиграл все три последних домашних матча в Лиге Чемпионов, пропустив только один гол. Эта серия началась с победы 3:0 над "Тоттенхэмом" в прошлом сезоне.

- Оле Гуннар Сульшер проиграл пять из своих девяти матчей как тренер в Лиге Чемпионов (4 победы). Никакой тренер во главе английской команды не проигрывал шесть или более из 10 своих первых матчей в соревновании.

"Юнайтед" отправился на этот выезд, оставив дома травмированных нападающих Антони Мартиаля и Эдинсона Кавани. Давид Де Хеа и Люк Шоу свои повреждения залечили.

Лига Чемпионов. Группа H. 6-й тур
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 08.12.2020 15:24 # meshuggah
    немножко клубнички и света в этот мрачный день
    #fapl-music
    https://www.youtube.com/watch?v=sgA7KIwKlOE

    (ответить)

  2. yamateh 08.12.2020 15:21 # yamateh
    #fapl-music

    IK - Ne angime
    https://youtu.be/RZqeNXCXtJU

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  3. j-silver 08.12.2020 15:16 # j-silver
    вкину я свои 5 копеек

    #fapl-music

    Marilyn Manson - The Nobodies
    https://youtu.be/hF-QqKiT1bI

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  4. rentv 08.12.2020 15:14 # rentv
    Купил себе кулубас( или как он там называется?) и хороший мате. Блять, трава травой просто. Вот реально, больше всего смахивает на иванчай. Что в нем люди находят - хз. Лучше бы я на эти деньги нормального кофе купил бы и не парился вообще.

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  5. ry-l 08.12.2020 15:11 # ry-l
    Мю в лч делать нечего. А конкуренцию гг за ЛЕ могут и составить.

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  6. dean-winchester 08.12.2020 15:08 # dean-winchester
    #fapl-music

    https://www.youtube.com/watch?v=kfVsfOSbJY0

    (ответить)

  7. vyrentz 08.12.2020 15:03 # vyrentz
    Манки, посмотрите матч против Баварии. РБ разъебут птенцов Оле, в этом даже нет сомнений. Приезжайет Юнайтед? Значит будет порка Оле.

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  8. forester 08.12.2020 14:55 # forester
    Понимают ли узбеки друг друга или просто угарают?

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  9. j-silver 08.12.2020 14:48 # j-silver
    08.12.2020 14:23 #
    iskander8sg

    Отказался от кофе и чая в пользу Мочи. Намного лучше начал себя чувствовать.

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    Источник: http://fapl.ru/posts/82675/?c=1

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  10. bushwacka 08.12.2020 14:42 # bushwacka
    Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

    Составители резолюции призвали РФ, аннексировавшую украинский полуостров, "немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории".


    ))))) Битчеззз....

    Это когда тёлочке подарил новый Яблофон, а через некоторое время, она оказалась неблагодарной сучькой... Ты забрал свой подарок, а её новый ёбырь бегает как пёся и просит вернуть телефон обратно...

    (ответить)

  11. thegodfather 08.12.2020 14:39 # thegodfather
    не ну парни сорян...притопить за мю - себя не уважать. Пенальдышы должны быть наказаны)
    удачи пынальдышам в ле)

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  12. mancityman 08.12.2020 14:28 # mancityman
    Все нормальные люди сегодня будут смотреть барса-юве, гном против криро!

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  13. meshuggah 08.12.2020 14:27 # meshuggah
    удачи радужным дьяволам

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  14. iskander8sg 08.12.2020 14:23 # iskander8sg
    Отказался от кофе и чая в пользу Ма&#769;те. Намного лучше начал себя чувствовать.

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  15. mancunia-planet 08.12.2020 14:19 # mancunia-planet
    Немцы всегда играют одинаково агрессивно против любого соперника. Особенно этот матч для них важнейший в сезоне, плюс реванш за разгром на ОТ. Будет очень трудно, и тут важно как сыграет оборона, если не будут допускать ошибки на ровном месте, то всё будет норм. Да и не только оборона, Погба может пешком ходить и привезти. Надежда на Бруну и реализацию моментов.

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  16. largo-winch 08.12.2020 14:17 # largo-winch
    December will be a huge month for teams at the bottom of the Premier League table

    Dec. 13: Arsenal vs. Burnley
    Dec. 16: Fulham vs. Brighton
    Dec. 20: Brighton vs. Sheff. Utd
    Dec. 29: Brighton vs. Arsenal
    Dec. 29: Burnley vs. Sheff. Utd

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  17. fanstevengerrard 08.12.2020 14:15 # fanstevengerrard
    Все-таки валмин главный плеймейкер этого сайта.

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  18. alexomck 08.12.2020 14:10 # alexomck
    нагельсманн vs сульшер - битва двух клоунов.

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