Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" будет достаточно ничейного результата в выездном противостоянии с "РБ Лейпциг", чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Еще недавно "Юнайтед" находился в прекрасном положении в Группе H, но затем случилось позорное поражение в Стамбуле от "Башакшехира", а на прошлой неделе "красные дьяволы" упустили нити игры против ПСЖ.



Хорошая новость в том, что даже после домашнего проигрыша ПСЖ подопечные Оле Гуннара Сульшера остаются хозяевами своей судьбы — теперь им лишь нужно избежать поражения в Лейпциге.



"Мы никогда не ищем легких путей. Такова традиция "Манчестер Юнайтед". Но мы хотим выйти и победить. Не в наших генах играть на 0:0", — говорил Сульшер.



- В своей единственной предыдущей встрече с "Юнайтед" в еврокубках "РБ Лейпциг" пропустил пять безответных мячей — во втором туре этого группового этапа.



- Оба последних выезда "Юнайтед" в Германию в рамках Лиги Чемпионов завершились поражениями — 3:1 от "Баварии" в апреле 2014 и 3:2 от "Вольфсбурга" в декабре 2015.



- "РБ Лейпциг" проведет свой четвертый матч против соперников из Англии в Лиге Чемпионов, прежде уступив "Юнайтед" на "Олд Траффорд" и дважды победив "Тоттенхэм" в прошлом сезоне.



- В шести последних выездных матчах Лиги Чемпионов "Юнайтед" чередовал победу с поражением. До поездки в Лейпциг "красные дьяволы" уступили "Башакшехиру" в Стамбуле.



- "РБ Лейпциг" выиграл все три последних домашних матча в Лиге Чемпионов, пропустив только один гол. Эта серия началась с победы 3:0 над "Тоттенхэмом" в прошлом сезоне.



- Оле Гуннар Сульшер проиграл пять из своих девяти матчей как тренер в Лиге Чемпионов (4 победы). Никакой тренер во главе английской команды не проигрывал шесть или более из 10 своих первых матчей в соревновании.



"Юнайтед" отправился на этот выезд, оставив дома травмированных нападающих Антони Мартиаля и Эдинсона Кавани. Давид Де Хеа и Люк Шоу свои повреждения залечили.



Лига Чемпионов. Группа H. 6-й тур

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 23:00 Онлайн-трансляция