Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" будет достаточно ничейного результата в выездном противостоянии с "РБ Лейпциг", чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.
Еще недавно "Юнайтед" находился в прекрасном положении в Группе H, но затем случилось позорное поражение в Стамбуле от "Башакшехира", а на прошлой неделе "красные дьяволы" упустили нити игры против ПСЖ.
Хорошая новость в том, что даже после домашнего проигрыша ПСЖ подопечные Оле Гуннара Сульшера остаются хозяевами своей судьбы — теперь им лишь нужно избежать поражения в Лейпциге.
"Мы никогда не ищем легких путей. Такова традиция "Манчестер Юнайтед". Но мы хотим выйти и победить. Не в наших генах играть на 0:0", — говорил Сульшер.
- В своей единственной предыдущей встрече с "Юнайтед" в еврокубках "РБ Лейпциг" пропустил пять безответных мячей — во втором туре этого группового этапа.
- Оба последних выезда "Юнайтед" в Германию в рамках Лиги Чемпионов завершились поражениями — 3:1 от "Баварии" в апреле 2014 и 3:2 от "Вольфсбурга" в декабре 2015.
- "РБ Лейпциг" проведет свой четвертый матч против соперников из Англии в Лиге Чемпионов, прежде уступив "Юнайтед" на "Олд Траффорд" и дважды победив "Тоттенхэм" в прошлом сезоне.
- В шести последних выездных матчах Лиги Чемпионов "Юнайтед" чередовал победу с поражением. До поездки в Лейпциг "красные дьяволы" уступили "Башакшехиру" в Стамбуле.
- "РБ Лейпциг" выиграл все три последних домашних матча в Лиге Чемпионов, пропустив только один гол. Эта серия началась с победы 3:0 над "Тоттенхэмом" в прошлом сезоне.
- Оле Гуннар Сульшер проиграл пять из своих девяти матчей как тренер в Лиге Чемпионов (4 победы). Никакой тренер во главе английской команды не проигрывал шесть или более из 10 своих первых матчей в соревновании.
"Юнайтед" отправился на этот выезд, оставив дома травмированных нападающих Антони Мартиаля и Эдинсона Кавани. Давид Де Хеа и Люк Шоу свои повреждения залечили.
Лига Чемпионов. Группа H. 6-й тур
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 23:00 Онлайн-трансляция
08.12.2020 14:00
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Последние комментарии:
немножко клубнички и света в этот мрачный день
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вкину я свои 5 копеек
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Купил себе кулубас( или как он там называется?) и хороший мате. Блять, трава травой просто. Вот реально, больше всего смахивает на иванчай. Что в нем люди находят - хз. Лучше бы я на эти деньги нормального кофе купил бы и не парился вообще.
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Мю в лч делать нечего. А конкуренцию гг за ЛЕ могут и составить.
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#fapl-music
https://www.youtube.com/watch?v=kfVsfOSbJY0
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Манки, посмотрите матч против Баварии. РБ разъебут птенцов Оле, в этом даже нет сомнений. Приезжайет Юнайтед? Значит будет порка Оле.
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Понимают ли узбеки друг друга или просто угарают?
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08.12.2020 14:23 #
iskander8sg
Отказался от кофе и чая в пользу Мочи. Намного лучше начал себя чувствовать.
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Источник: http://fapl.ru/posts/82675/?c=1
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))))) Битчеззз....
Это когда тёлочке подарил новый Яблофон, а через некоторое время, она оказалась неблагодарной сучькой... Ты забрал свой подарок, а её новый ёбырь бегает как пёся и просит вернуть телефон обратно...
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не ну парни сорян...притопить за мю - себя не уважать. Пенальдышы должны быть наказаны)
удачи пынальдышам в ле)
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Все нормальные люди сегодня будут смотреть барса-юве, гном против криро!
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удачи радужным дьяволам
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Отказался от кофе и чая в пользу Ма́те. Намного лучше начал себя чувствовать.
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Немцы всегда играют одинаково агрессивно против любого соперника. Особенно этот матч для них важнейший в сезоне, плюс реванш за разгром на ОТ. Будет очень трудно, и тут важно как сыграет оборона, если не будут допускать ошибки на ровном месте, то всё будет норм. Да и не только оборона, Погба может пешком ходить и привезти. Надежда на Бруну и реализацию моментов.
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December will be a huge month for teams at the bottom of the Premier League table
Dec. 13: Arsenal vs. Burnley
Dec. 16: Fulham vs. Brighton
Dec. 20: Brighton vs. Sheff. Utd
Dec. 29: Brighton vs. Arsenal
Dec. 29: Burnley vs. Sheff. Utd
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Все-таки валмин главный плеймейкер этого сайта.
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нагельсманн vs сульшер - битва двух клоунов.
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