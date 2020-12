Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" ищет игрока, чтобы произвести обмен на Поля Погба. Халк может приехать в Премьер-Лигу. "Арсенал" конкурирует с пятью клубами за Доминика Собослаи. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" может обменять своего полузащитника Поля Погба на Лукаса Васкеса или Рафаэля Варана из "Реала", на Пауло Дибалу, Аарона Рэмси или Крштиану Роналду из "Ювентуса". (Daily Express)



"Юнайтед" хочет пригласить Васкеса из "Реала" для конкуренции с Аароном Ван-Биссакой. (Defensa Central)



"Юнайтед" готов продать голкипера Серхио Ромеро за 2 миллиона фунтов в следующем месяце, однако 33-летний аргентинец может и уйти в аренду. (Football Insider)



Польский центральный защитник "Кальяри" Себастьян Валюкевич вызывает интерес со стороны "Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля". (The Sun)



Полузащитник Билли Гилмор не уверен в своем будущем в "Челси". (Daily Star)



34-летний нападающий Халк покинул "Шанхай Шеньхуа" и ждет предложений из Премьер-Лиги. (The Sun)



"Арсенал" — один из шести клубов, претендующих на полузащитника "Ред Булл" Доминика Собослаи. (The Sun)



"Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются полузащитником "Милана" Франком Кесси, оцениваемым в 45 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Ньюкасл" может выкупить вингбека "Айнтрахта" Йетро Виллемса, которого "сороки" арендовали в прошлом сезоне. (Chronicle)



Защитник "Байера" Джонатан Та, которого ранее сватали в "Лестер", хочет попробовать себя в Премьер-Лиге. (Goal)



Другое



"Вест Бромвич" может решиться на увольнение своего главного тренера Славена Билича, если не победит "Ньюкасл". (Daily Mirror)



Футболисты обсуждают идею уходить с поля, если фанаты проявят неуважение к их борьбе с расизмом, как это было в недавнем матче "Миллуолла" и "Дерби". (Daily Mail)



"Юнайтед" надеется предотвратить трехматчевую дисквалификацию своего нападающего Эдинсона Кавани, указав FA на "культурный контекст" в сообщении игрока в инстаграме. (The Athletic)



В понедельник тренировочная база "Ньюкасла" все еще оставалась закрытой. "Сороки" продолжают борьбу со вспышкой коронавирус в клубе. (BBC)



Очередной раунд тестирования на коронавирус в Премьер-Лиге выявил 14 положительных результатов. (Sky Sports)



Брат Джона Терри Пол, работающий в структуре "Вест Бромвича", был оштрафован FA на 1 тыс. фунтов за 209 ставок в букмекерских конторах. Пол потерял на ставках около 50 тыс. фунтов, включая 10 тыс. фунтов, которые он загрузил на победу "Юнайтед" против "Базеля" в ноябре 2017 — МЮ тот матч проиграл, пропустив единственный гол на 89-й минуте. (The Sun)