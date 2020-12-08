"Ньюкасл" возвращается к тренировкам на своей базе

Тренировочная база "Ньюкасла" была вновь открыта после более недели простоя.

Напомним, из-за вспышки коронавируса среди своих игроков и сотрудников "Ньюкаслу" пришлось закрыть свою базу в прошлый понедельник.



Кроме того, "сороки" попросили Премьер-Лигу отложить матч против "Астон Виллы", назначенный на прошлую пятницу. Эта просьба была удовлетворена.



За последние две недели "Ньюкасл" выявил более 10 случаев заражения COVID-19 в клубе, а команда Стива Брюса не тренировалась на протяжении 12 дней.



Однако "сорокам" удалось обуздать ситуацию. Как сообщает Daily Mail, сегодня подопечные Брюса возвращаются на базу и начинают подготовку к матчу против "Вест Бромвича" в субботу.