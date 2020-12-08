Райола упрекнул Сульшера за сравнение Холанда с Лукаку

Агент Мино Райола вновь атаковал "Манчестер Юнайтед", заявив, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ошибается насчет нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Бреута Холанда.

Сульшер известен как большой почитать таланта Холанда, которого он тренировал в "Мольде" и к которому ездил в Зальцбург в прошлом году, чтобы уговорить перейти в "Юнайтед", но юный бомбардир при содействии Райолы выбрал Дортмунд.



Еще в 2018 году Сульшер говорил, что Холанд напоминает ему экс-нападающего "дьяволов" Ромелу Лукаку, однако в скандальном интервью Tuttosport, в основном посвященном Полю Погба, Райола позволил себе с этим не согласиться.



"Холанд похож на Ибру (Златана Ибрагимовича), когда тому было 20 лет. Сульшер — хороший парень, но он ошибся, когда сказал, что Эрлинг похож на Лукаку... Было бы лучше, если бы Сульшер думал о том, как заставить Погба играть по-чемпионски, вместо того, чтобы болтать о Холанде".



"Я не могу говорить о наличии пункта об отступных в контракте Холанда. Слухи говорят, что "Реал" хочет его?"



"Это нечто новое для меня... Но он очень счастлив в Дортмунде. Эрлинг хочет выиграть Лигу Чемпионов. Когда он уйдет из клуба, он сделает это ради своих амбиций, а не ради денег", — сообщил Райола.