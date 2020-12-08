Дешам: "Погба должен сам принять решение"
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба должен самостоятельно принять решение насчет своего будущего.
Накануне агент Мино Райола заявил, что в отношения между "Юнайтед" и Погба все кончено — Поль не будет продлевать свой истекающий в конце следующего сезон контракт и надеется уйти уже в ближайшее трансферное окно.
Как и Райола, Дешам лишь в прошлом месяце говорил, что Погба не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд". Однако на сей раз Дидье воздержался от спекуляций.
"Если я начну реагировать на реакцию агента, дяди, собаки, дедушки или бабушки... Они могут говорить, что пожелают. Самое важное для меня — сам игрок. Они должны принимать решения ради своей карьеры".
"Сейчас только начало декабря, и Поль в Манчестере, хотя мы и не знаем, что может произойти".
"Некоторые игроки сменят клубы, и я выскажу им свое мнение, если они попросят меня об этом, но я определенно не буду ничего советовать. Это их карьера, и они сами принимают свои решения", — цитирует Дешама Goal.
08.12.2020 10:00
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