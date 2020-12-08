Каррагер: "Погба — самый переоцененный игрок, что я только видел в своей жизни!"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер обрушился с критикой на Поля Погба и его агента Мино Райолу, призвав "Манчестер Юнайтед" избавиться от французского полузащитника.

Накануне Райола переплюнул себя и сделал невероятное по своей дерзости заявление насчет будущего Погба. Мино буквально в ультимативном порядке потребовал от "Юнайтед" продать Поля в январе, пригрозив клубу, что иначе стоивший клубу 89 миллионов фунтов игрок уйдет свободным агентом в конце следующего сезона.



У Каррагера нет никаких сомнений, что Райола действовал с ведома своего клиента. По мнению Джейми, уход Погба давно назрел.



"Как "Юнайтед" теперь быть с Погба? Избавиться! Я твержу это уже 12 месяцев. Самый переоцененный игрок, что я только видел в своей жизни!"



"Думаю, они только позорятся вдвоем со своим агентом. Все мы набросились сейчас на агента и хотим знать, что думает сам Погба. Но в наши дни агент — это не просто агент. Это родитель, лучший друг, финансовый советник. Они бронируют отдых и вместе отдыхают".



"Их отношения именно такие. Райола — лучший друг Погба, поэтому Погба прекрасно осведомлен о том, что вылетает из уст Райолы. А если и нет, он должен уволить своего агента. Все очень, очень просто. Только так".



"Но куда он отправится? Кто его захочет? Для меня это загадка".



"Не обманывайте себя — "Манчестер Юнайтед" хочет от него избавиться. Оле Гуннар Сульшер предпочитает ему в полузащите Скотта Мактоминея и Фреда. Он выпускает Погба, только если хочет дать передышку другим".



"Он не играл месяц, но не был травмирован. Он давно перенес травму, но с тех пор сидел на лавке. Он играл против "РБ Лейпциг", потому что другим игрокам требовалась передышка".



"Думаете, после такого он теперь сыграет во вторник?" — сообщил Каррагер в эфире.