Семь вещей, что мы узнали в 11-м туре

"Тоттенхэм" по-прежнему первый, но "Ливерпуль" не отстает. "Манчестер Юнайтед" снова побеждает на выезде, а "Манчестер Сити" поднимается все выше. Таковы некоторые из наблюдений, которые можно было сделать в 11-м туре Премьер-Лиги.





Анчелотти остается в поиске



Переход "Эвертона" на схему с тремя центральными защитниками дал результат в игре с "Фулхэмом", но тогда "ирискам" помогли ошибки соперника. После команда успела потерять Люку Диня, вчистую уступила "Лидсу" и снова безуспешно вошла в игру, теперь с "Бернли".



Травма Фабиана Дельфа, на этот раз закрывавшего позицию левого вингбека, подтолкнула Карло Анчелотти к тому, чтобы вернуться к более традиционной модели игры. "Эвертон" сравнял счет и провел куда более солидный второй тайм, имея дополнительного футболиста (Андре Гомеша) в центре поля. Ничего впечатляющего, но шаг в нужном направлении — даже если общее движение идет в обратную сторону. Анчелотти вынужденно прибегал к схеме с тремя центрбеками и раньше, но сейчас эффект этого подхода был совсем краткосрочным.



Сама игра на "Терф Мур" была прямым противостоянием двух голкиперов сборной Англии. Тут тоже ничья: и Ник Поуп, и Джордан Пикфорд сделали несколько впечатляющих сейвов на глазах Гарета Саутгейта, приехавшего в Бернли.



"Манчестер Сити" на пути к лидерам



Календарь позволяет "горожанам" провести подряд нескольких домашних встреч, которые сильно улучшат их положение и разницу мячей. "Бернли" неделю назад пропустил традиционные пять на "Этихад". "Фулхэм" повел себя скромнее, но тоже смиренно принял поражение еще в первом тайме.



До перерыва команда Скотта Паркера подставлялась под удары соперника попытками выходить из обороны через короткий пас и могла пропускать больше двух. Задача "дачников" на второй тайм была проста: не рисковать с мячом и избежать разгромного поражения. "Сити" тоже было незачем форсировать события, хотя даже по такой игре хозяева периодически создавали убойные шансы. Де Брюйне был хорош во всем, кроме реализации моментов, и сохранить лицо "Фулхэму" также помогли сейвы Ареоля.



Дальше по графику манчестерское дерби, где можно подкосить конкурента. Но если результат этой встречи спрогнозировать сложно, то домашние поединки с "Вест Бромвичем" и "Ньюкаслом" наверняка будут повторением последних встреч. "Сити" к праздникам должен быть в числе лидеров.



Против выездного "Манчестер Юнайтед" приема нет



Пока его точно не нашли. Команда Оле Гуннара Сульшера в субботу выиграла пятую подряд встречу на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги и в очередной раз доказала, что ей необязательно для этого выходить на поле с первых минут. Из всех гостевых побед "Юнайтед" убедительными выглядели только против "Эвертона" и "Ньюкасла", но это не помешало манкунианцам забить суммарно 16 голов на выезде.



В первом тайме игры с "Вест Хэмом" Сульшер нарывался на претензии в заносчивости, оставив на скамейке запасных двух лучших футболистов — Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. Хозяева, которых подгоняли живые болельщики, доминировали, но не реализовали сразу несколько шансов, чтобы удвоить преимущество. После перерыва лучшие у "Юнайтед" вышли, а гол Погба, пришедший почти из ничего, перевернул игру. Футболисты "Вест Хэма" как будто вмиг осознали, что против такого выездного МЮ приема нет — логика здесь не работает, и победа все равно будет за гостями.



Дэвид Мойес должен быть разочарован тем, как его команда сдала после первого пропущенного мяча. "Вест Хэм" перестроиться не успел, а "Юнайтед" ушел в отрыв, в том числе обойдя лондонцев в турнирной таблице.



"Лидс" пугает далеко не всех



Команду Марсело Бьелсы хвалили за смелость в играх с большими соперниками, но ни одного из них "Лидс" до этого момента еще не обыграл. С "Манчестер Сити", по крайней мере, были шансы, но на поле "Челси" новичков Премьер-Лиги разбили вчистую — и только везение позволяло им сохранять интригу до второго тайма.



Довольным собой у гостей "Стэмфорд Бридж" в субботу мог быть Патрик Бэмфорд. Нападающий когда-то провел на контракте в "Челси" шесть лет, так и не сыграв ни одного матча за первую команду. Но его результативность сейчас становится откровением не только для "Челси": Патрик превосходит все карьерные показатели. Нереализованных шансов у него тоже хватает, но на этот раз грешили хозяева. Тимо Вернер совершил промах сезона, а "Челси" каким-то чудом ограничился только тремя забитыми мячами.



"Лидсом" принято пугать, но "Кристал Пэлас", "Лестер" и "Челси" в матчах с "белыми" одержали свои самые убедительные победы в сезоне.



Билич близок к увольнению



За весь прошлый сезон "Кристал Пэлас" ни разу не удалось забить три мяча за игру, а в этом чемпионате лондонцы забили три "Манчестер Юнайтед", четыре "Лидсу", а теперь аж пять "Вест Бромвичу". Удаление Матеуса Перрейры в первом тайме сыграло на руку, но оправданием команде Славена Билича оно быть не может. Игра в меньшинстве — не повод давать Уилфриду Захе и компании возможность растерзать свою оборону.



"Пэлас" играи в атаке настолько хорошо, что не забивавший с июля Кристиан Бентеке оформил дубль. Бельгиец набирает обнадеживающую форму, а вот у воскресных соперников надежды мало. "Вест Бромвич" неплохо проявлял себя в последних играх с грандами, где команде четко была понятна тактическая задача. В какой именно футбол "дрозды" играют с середняками и конкурентами, понять сложно. Стиль команды Билича нельзя назвать ни атакующим, ни оборонительным — это бесконечный поиск кризисных решений как до матча, так и по ходу дела.



Победа над "Шеффилд Юнайтед" неделей ранее позволяет Биличу сохранять работу. Но если "Вест Бромвич" потерпит неудачу в субботу с "Ньюкаслом", у команды наверняка будет новый тренер.



"Тоттенхэм" остается на вершине



Впервые с пятидесятых годов тренеру "Тоттенхэма" удалось выиграть два своих первых дерби Северного Лондона. Жозе Моуриньо и его команде было не так уж сложно достичь этого результата. "Тоттенхэм" повторил тактику двух последних игр, забил два гола перерыва, а во втором тайме без особых проблем закрылся от повторяющихся кроссов соперника.



"Арсенал" забивает редко в принципе, тут его подталкивали обстоятельства, но противостояла "канонирам" преобразившаяся защита "шпор". Три подряд "клин-шита" с "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналом" говорят о том, что "Тоттенхэм" таки стал командой Моуриньо. Место в таблице соответствует, а предстоящая игра с "Ливерпулем" выглядит главной проверкой: действующим чемпионам пора воспринимать "Тоттенхэм", как одного из своих конкурентов.



Команда Микеля Артеты, проиграв шестой матч в 11 турах, от этих баталий все дальше. Еще пара неудач, и "канонирам" нужно будет оглядываться на то, как идут дела у "Бернли" с "Фулхэмом".



"Ливерпуль" — по-прежнему главный фаворит



Прогресс "Тоттенхэма" делает его претендентом, но у "Ливерпуля" большой запас прочности. Какие бы проблемы ни испытывали чемпионы в этом сезоне, желаемого результата они конкурентам не дали. "Ливерпуль" терял очки только в четырех встречах, а поражение на поле "Астон Виллы" было громким, но также единственным провалом.



Возвращение болельщиков дало ожидаемый эффект на вечно обескровленную команду Клоппа. "Вулверхэмптон" неплохо начал поединок в Ливерпуле, но подарок Конора Коуди Мохамеду Салаху встречу перевернул. После этого хозяева уверенно шли к результату и не оставили "волкам" никаких шансов. Как и пару недель назад с "Лестером", "Ливерпуль" был здорово заряженным на успех. Сейчас угрозой для мерсисайдцев, скорее, выглядят матчи с более слабыми соперниками, где кадровые потери не восполнятся большой мотивацией . Или "Тоттенхэм", с его очевидным планом на игру, через полторы недели.



Конкурентов у действующих чемпионов много. Но, играя так при таких проблемах, они остаются главными фаворитами сезона.



Иван Громиков специально для FAPL.ru