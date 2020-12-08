"Челси" не принуждает Лэмпарда продать Кепу

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что руководство клуба не давит на него, требуя продать голкипера Кепу Аррисабалагу.

В 2018 году Кепа переходил в "Челси" из "Атлетика" как самый дорогой голкипер в мире — 71.6 млн. фунтов. Однако сейчас 26-летний испанец превратился в резервиста — первый номер "синих" Эдуар Менди не дает конкуренту никаких шансов вернуться в основу.



Тем не менее, как уверяет Лэмпард, боссы "Челси" не переживают, что такой дорогой футболист сидит на лавке. Фрэнк пообещал, что Кепа сыграет против "Краснодара" в Лиге Чемпионов во вторник вечером, но лишь по той причине, что Менди нужна передышка перед самым интенсивным отрезком сезона.



"Нет никакого давления. Я под давлением из-за того, что должен выигрывать матчи. Я должен делать правильные вещи для достижения побед, и в данный момент Менди застолбил за собой место в основе".



"Из-за давления, связанного с необходимостью выигрывать матчи, я должен выбирать находящихся в своей лучшей форме игроков — голкипера, нападающего, вингера и так далее. В то же время нам подвернулась возможность дать Эду отдых и позволить Кепе сыграть матч. Он заслуживает этого", — цитирует Лэмпарда The Guardian.