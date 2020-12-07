Скоулз отговаривает Вейналдума от перехода в "Барселону"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз не понимает, почему полузащитник Джорджиньо Вейналдум может захотеть уйти из "Ливерпуля".
Вейналдум — один из двух игроков, принимавших участие во всех 11 матчах "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги. Истекающий в конце сезона контракт не мешает Джорджиньо демонстрировать отличный футбол, раз за разом доказывая свою важность для команды Юргена Клоппа — как против "Вулверхэмптона" в воскресенье.
С прошлого лета Вейналдума сватают в "Барселону" к своему бывшему наставнику по сборной Голландии Рональду Куману, однако Скоулз не понимает, как можно променять "Ливерпуль" на находящийся в кризисе каталонский клуб.
"Почему он может захотеть уйти отсюда? Особенно учитывая то, как эта команда играет, и тот факт, что он играет в ней каждую неделю".
"Я в курсе этих слухов насчет "Барселоны", но там никогда не было ничего конкретного. Да и почему ты должен захотеть уйти из клуба вроде "Ливерпуля"? Думаю, они снова выиграют лигу, и у них просто прекрасная команда".
"Ливерпуль" — это определенно более интересный вариант".
"Я понимаю, что он может стать игроком "Барселоны". Думаю, он подошел бы им, но их дела идут неважно, так зачем ему уходить отсюда?"
"Барселона" — огромный клуб, плюс у них всегда особые отношения с голландцами. Куман работает там тренером, но надолго ли? Понятно, что это может показаться ему привлекательным, но зачем уходить из такой прекрасной команды, как "Ливерпуль"? — сообщил Скоулз Amazon Prime.
07.12.2020 23:00
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Да все прекрасно понимает этот рыжий черт. Любой адекватный футболист будучи в Ливерпуле, получив возможность перейти в Барселону, не задумываясь сделает это. И пусть нынешние каталонцы в кризисе, все равно очевидно - где Барселона, и где портовая помойка! Даже сравнивать некуй! Барселона всегда будет на вершине, а выскочка портовая попылит пару-тройку сезонов , и снова будет в очке лет 30!
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Думаю, всем стоит прислушаться к словам "рыжего дьявола", особенно манкофанам
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