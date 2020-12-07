Скоулз отговаривает Вейналдума от перехода в "Барселону"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз не понимает, почему полузащитник Джорджиньо Вейналдум может захотеть уйти из "Ливерпуля".

Вейналдум — один из двух игроков, принимавших участие во всех 11 матчах "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги. Истекающий в конце сезона контракт не мешает Джорджиньо демонстрировать отличный футбол, раз за разом доказывая свою важность для команды Юргена Клоппа — как против "Вулверхэмптона" в воскресенье.



С прошлого лета Вейналдума сватают в "Барселону" к своему бывшему наставнику по сборной Голландии Рональду Куману, однако Скоулз не понимает, как можно променять "Ливерпуль" на находящийся в кризисе каталонский клуб.



"Почему он может захотеть уйти отсюда? Особенно учитывая то, как эта команда играет, и тот факт, что он играет в ней каждую неделю".



"Я в курсе этих слухов насчет "Барселоны", но там никогда не было ничего конкретного. Да и почему ты должен захотеть уйти из клуба вроде "Ливерпуля"? Думаю, они снова выиграют лигу, и у них просто прекрасная команда".



"Ливерпуль" — это определенно более интересный вариант".



"Я понимаю, что он может стать игроком "Барселоны". Думаю, он подошел бы им, но их дела идут неважно, так зачем ему уходить отсюда?"



"Барселона" — огромный клуб, плюс у них всегда особые отношения с голландцами. Куман работает там тренером, но надолго ли? Понятно, что это может показаться ему привлекательным, но зачем уходить из такой прекрасной команды, как "Ливерпуль"? — сообщил Скоулз Amazon Prime.