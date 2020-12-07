"Фенербахче" надеется подписать Озила в январе

Член конгресса "Фенербахче" Мурат Зорлу заявил, что его клуб близок к подписанию полузащитника "Арсенала" Месута Озила.

Не попав в заявку "канониров" на Премьер-Лигу и Лигу Европы, Озил превратился в изгоя на "Эмирейтс" и сейчас просто дожидается истечения своего контракт в конце сезона.



Однако "Фенербахче" надеется ускорить отъезд Месута из Северного Лондона. По словам Зорлу, немец турецкого происхождения в считанных неделях от обретения нового клуба.



"Источник, который имеет очень хорошие связи в клубе, сообщил мне, что Месут Озил должен стать игроком "Фенербахче" во время ближайшего трансферного окна".



"Я бы сказал, что он с вероятностью в 90 процентов перейдет к нам в течение месяца", — сообщил Зорлу Sport Digitale.