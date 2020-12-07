Жеребьевка отборочного турнира к ЧМ-2022

Чемпионат Мира 2022 года в Катаре В результате проведенной УЕФА жеребьевки сборная Англия обрела своих соперников по отборочному турниру к Чемпионату Мира 2022 года в Катаре.

Изначально расположившись в первой корзине до жеребьевки, Англия попала в Группу J, куда затем добавились Польша с Венгрией и европейские футбольные карлики Албания, Андорра и Сан-Марино.

Отборочный турнир пройдет в период с марта по ноябрь 2021. Каждая команда сыграет с каждой из своей группы дома и на выезде.

10 победителей групп автоматически попадут в финальную стадию мирового первенства, 10 вторых мест отправятся в плей-офф, назначенный на март 2022.

Непосредственно финальная стадия ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022.

Жеребьевка отборочного турнира к ЧМ-2022

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва
Группа D: Франция, Украна, Финляндия, Босния, Казахстан
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия
Группа G: Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн


Метки жеребьевка, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 372

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. m-ballack 07.12.2020 21:11 # m-ballack
    Наконец-то пенсоказахи с пенсобандерами ирл смогут познакомиться.

    (ответить)

  2. thegodfather 07.12.2020 21:11 # thegodfather
    норм група украине
    спс)

    (ответить)

  3. chelsea88 07.12.2020 21:03 # chelsea88
    Казахстану в принципе по силам побороться за 2 строчку.

    (ответить)

  4. anabanana94 07.12.2020 21:02 # anabanana94
    Украна)

    Ору

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: