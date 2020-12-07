В результате проведенной УЕФА жеребьевки сборная Англия обрела своих соперников по отборочному турниру к Чемпионату Мира 2022 года в Катаре.

Изначально расположившись в первой корзине до жеребьевки, Англия попала в Группу J, куда затем добавились Польша с Венгрией и европейские футбольные карлики Албания, Андорра и Сан-Марино.



Отборочный турнир пройдет в период с марта по ноябрь 2021. Каждая команда сыграет с каждой из своей группы дома и на выезде.



10 победителей групп автоматически попадут в финальную стадию мирового первенства, 10 вторых мест отправятся в плей-офф, назначенный на март 2022.



Непосредственно финальная стадия ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022.



Жеребьевка отборочного турнира к ЧМ-2022



Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украна, Финляндия, Босния, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия

Группа G: Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн