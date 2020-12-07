Райола сделал сенсационное заявление насчет Погба

Поль Погба Мино Райола, агент полузащитника Поля Погба, заявил, что его клиент покинет "Манчестер Юнайтед".

Уже завтра решится, выйдет ли "Юнайтед" в плей-офф Лиги Чемпионов. В выездном противостоянии с "РБ Лейпциг" "красным дьяволам" нужна минимум ничья.

В преддверии этого важнейшего для "Юнайтед" матча Райола дал понять, что его клиент не будет продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт. Теперь вопрос лишь в том, когда Поль уйдет.

"Я могу сказать, что для Поля Погба все кончено в "Манчестер Юнайтед".

"Поль несчастен в "Манчестер Юнайтед" и больше не может выражать себя так, как ему хотелось бы и как от него ожидали. Полю нужна новая команда, нужна смена воздуха".

"Его контракт истекает через полтора года, но я думаю, лучшим решением для всех сторон будет продать его в ближайшее трансферное окно", — сообщил Райола Tuttosport.

Добавим, в минувшую субботу Погба сыграл все 90 минут против "Вест Хэма" и забил прекрасный гол, с которого начался камбэк "дьяволов" (1:3).


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2226

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 07.12.2020 21:13 # mancunia-planet
    Давидыч, иди на хуй!

    (ответить)

  2. manutd-20champ 07.12.2020 21:12 # manutd-20champ
    клюнули придурки?

    (ответить)

  3. freest 07.12.2020 21:11 # freest
    Райола понимает, что можно снова навариться на Погба, поэтому и делает такие заявления, в Реал или Барсу его, пусть забирают с потрохами, тем более Реал сейчас тонет, Барса сейчас тонет, единственный нормальный вариант это ПСЖ, как раз шагом будет всех обыгрывать, а мы ВДБ наиграем на его месте, ведь не зря же его купили, плюс возможен теоретический переход Грилиша, который и в центре сыграет и на фланге, так что пусть Погба уходит, я только рад буду этому...

    (ответить)

  4. kirliut 07.12.2020 21:05 # kirliut
    Дичь конечно, БОЛЬШИНСТВО комментариев.Ни юмора,ни конструктива,ни-че-го(((

    (ответить)

  5. arhangel777 07.12.2020 20:51 # arhangel777
    Обделался, вот и нужна смена воздуха.

    (ответить)

  6. tigerpool 07.12.2020 20:41 # tigerpool
    Это как бы плюс для скама

    (ответить)

  7. alexomck 07.12.2020 20:38 # alexomck
    мю посыпался.

    (ответить)

  8. superperez101 07.12.2020 20:35 # superperez101
    сенсасьон как он есть

    (ответить)

  9. khrupkiy 07.12.2020 20:34 # khrupkiy
    лучше будет для обоих,

    (ответить)

  10. frisby 07.12.2020 20:18 # frisby
    жаль..нормально так питушок инстаграмовский разлагал и пазорил памойку..не хуже эвра гигза пердинанда и ньювела..будем скучать

    (ответить)

  11. gerrard08 07.12.2020 20:06 # gerrard08
    Я конечно не уверен, как это происходит во всяких скамах, но обычно это не совсем так работает. Сначала должно придти удовлетворяющее предложение, а затем клуб уже сам решает продавать или нет.
    Но он норм начал сбивать на него цену.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: