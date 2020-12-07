Райола сделал сенсационное заявление насчет Погба

Мино Райола, агент полузащитника Поля Погба, заявил, что его клиент покинет "Манчестер Юнайтед".

Уже завтра решится, выйдет ли "Юнайтед" в плей-офф Лиги Чемпионов. В выездном противостоянии с "РБ Лейпциг" "красным дьяволам" нужна минимум ничья.



В преддверии этого важнейшего для "Юнайтед" матча Райола дал понять, что его клиент не будет продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт. Теперь вопрос лишь в том, когда Поль уйдет.



"Я могу сказать, что для Поля Погба все кончено в "Манчестер Юнайтед".



"Поль несчастен в "Манчестер Юнайтед" и больше не может выражать себя так, как ему хотелось бы и как от него ожидали. Полю нужна новая команда, нужна смена воздуха".



"Его контракт истекает через полтора года, но я думаю, лучшим решением для всех сторон будет продать его в ближайшее трансферное окно", — сообщил Райола Tuttosport.



Добавим, в минувшую субботу Погба сыграл все 90 минут против "Вест Хэма" и забил прекрасный гол, с которого начался камбэк "дьяволов" (1:3).