Райола сделал сенсационное заявление насчет Погба
Мино Райола, агент полузащитника Поля Погба, заявил, что его клиент покинет "Манчестер Юнайтед".
Уже завтра решится, выйдет ли "Юнайтед" в плей-офф Лиги Чемпионов. В выездном противостоянии с "РБ Лейпциг" "красным дьяволам" нужна минимум ничья.
В преддверии этого важнейшего для "Юнайтед" матча Райола дал понять, что его клиент не будет продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт. Теперь вопрос лишь в том, когда Поль уйдет.
"Я могу сказать, что для Поля Погба все кончено в "Манчестер Юнайтед".
"Поль несчастен в "Манчестер Юнайтед" и больше не может выражать себя так, как ему хотелось бы и как от него ожидали. Полю нужна новая команда, нужна смена воздуха".
"Его контракт истекает через полтора года, но я думаю, лучшим решением для всех сторон будет продать его в ближайшее трансферное окно", — сообщил Райола Tuttosport.
Добавим, в минувшую субботу Погба сыграл все 90 минут против "Вест Хэма" и забил прекрасный гол, с которого начался камбэк "дьяволов" (1:3).
07.12.2020 20:00
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Последние комментарии:
Давидыч, иди на хуй!
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клюнули придурки?
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Райола понимает, что можно снова навариться на Погба, поэтому и делает такие заявления, в Реал или Барсу его, пусть забирают с потрохами, тем более Реал сейчас тонет, Барса сейчас тонет, единственный нормальный вариант это ПСЖ, как раз шагом будет всех обыгрывать, а мы ВДБ наиграем на его месте, ведь не зря же его купили, плюс возможен теоретический переход Грилиша, который и в центре сыграет и на фланге, так что пусть Погба уходит, я только рад буду этому...
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Дичь конечно, БОЛЬШИНСТВО комментариев.Ни юмора,ни конструктива,ни-че-го(((
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Обделался, вот и нужна смена воздуха.
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Это как бы плюс для скама
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мю посыпался.
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сенсасьон как он есть
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лучше будет для обоих,
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жаль..нормально так питушок инстаграмовский разлагал и пазорил памойку..не хуже эвра гигза пердинанда и ньювела..будем скучать
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Я конечно не уверен, как это происходит во всяких скамах, но обычно это не совсем так работает. Сначала должно придти удовлетворяющее предложение, а затем клуб уже сам решает продавать или нет.
Но он норм начал сбивать на него цену.
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