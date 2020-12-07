Лингард может перейти в "Реал Сосьедад"
"Реал Сосьедад" стал очередным клубом, с которым установили контакт представители полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
Как известно, контракт Лингарда истекает уже в конце этого сезона, и "Юнайтед" до сих пор не воспользовался опцией по его продлению на 12 месяцев.
В этом сезоне Джесси не сыграл ни минуты за "красных дьяволов" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, хотя был заявлен на оба соревнования.
Такая ситуация не устраивает Лингарда, жаждущего играть регулярно. Как сообщает Sky Sports, 27-летний англичанин может уйти в аренду на вторую половину сезона.
Лингарда сватают во многие клубы, в том числе за пределами Премьер-Лиги, и очередным претендентом на Джесси стал "Реал Сосьедад", который благодаря семи победам в 12 первых матчах сейчас занимает второе место в Ла Лиге.
07.12.2020 18:00
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