Лингард может перейти в "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" стал очередным клубом, с которым установили контакт представители полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Как известно, контракт Лингарда истекает уже в конце этого сезона, и "Юнайтед" до сих пор не воспользовался опцией по его продлению на 12 месяцев.



В этом сезоне Джесси не сыграл ни минуты за "красных дьяволов" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, хотя был заявлен на оба соревнования.



Такая ситуация не устраивает Лингарда, жаждущего играть регулярно. Как сообщает Sky Sports, 27-летний англичанин может уйти в аренду на вторую половину сезона.



Лингарда сватают во многие клубы, в том числе за пределами Премьер-Лиги, и очередным претендентом на Джесси стал "Реал Сосьедад", который благодаря семи победам в 12 первых матчах сейчас занимает второе место в Ла Лиге.