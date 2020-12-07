"Юнайтед" понес две потери перед матчем с "РБ Лейпциг"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отчитался о потере нападающих Эдисона Кавани и Антони Мартиаля в преддверии матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Оба игрока вышли в стартовом составе "Юнайтед" на субботний матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма", но Кавани был заменен уже в перерыве, а Мартиаль — около часовой отметки.



Уругваец и француз получили небольшие мышечные травмы, но они достаточно серьезны, чтобы тот и другой пропустили выезд в Лейпциг, где "красным дьяволам" нужно набрать очко, чтобы пройти в плей-офф.



"Давид Де Хеа едет с нами, как и Люк Шоу. Травмы Эдинсона и Антони незначительны, но они пропускают этот выезд", — цитирует Сульшера The Independent.



Добавим, что Шоу отсутствует с 7 ноября, когда против "Эвертона" он получил травму задней поверхности бедра. Де Хеа пропустил матч с "Вест Хэмом" в качестве предосторожности.