"Юнайтед" понес две потери перед матчем с "РБ Лейпциг"

Эдинсон Кавани и Антони Мартиаль Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отчитался о потере нападающих Эдисона Кавани и Антони Мартиаля в преддверии матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Оба игрока вышли в стартовом составе "Юнайтед" на субботний матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма", но Кавани был заменен уже в перерыве, а Мартиаль — около часовой отметки.

Уругваец и француз получили небольшие мышечные травмы, но они достаточно серьезны, чтобы тот и другой пропустили выезд в Лейпциг, где "красным дьяволам" нужно набрать очко, чтобы пройти в плей-офф.

"Давид Де Хеа едет с нами, как и Люк Шоу. Травмы Эдинсона и Антони незначительны, но они пропускают этот выезд", — цитирует Сульшера The Independent.

Добавим, что Шоу отсутствует с 7 ноября, когда против "Эвертона" он получил травму задней поверхности бедра. Де Хеа пропустил матч с "Вест Хэмом" в качестве предосторожности.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2020 17:00

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  1. empry 07.12.2020 17:22 # empry
    Еще бы второго француза не видеть в этой игре было бы здорово.

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  2. mancunia-planet 07.12.2020 17:09 # mancunia-planet
    Главное, тупо не проебать.

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  3. scauzer11 07.12.2020 17:05 # scauzer11
    ЛЕ ждёт)

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