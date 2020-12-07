Беллерин поддержал ЛГБТ-фанатов "Арсенала"
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин заявил, что продолжит поддерживать болельщиков своего клуба из числа сексуальных меньшинств.
Накануне дерби с "Тоттенхэмом" Беллерин, выступающий за "канониров" с 2011 года, пообщался с представителями ЛГБТ-движения "Арсенала" под названием Gay Gooners.
Объединение Gay Gooners было основано более семи лет назад и сейчас выросло до почти 1,000 членов, имея мощное представительство на "Эмирейтс" в дни матчей. И Беллерин всецело поддерживает геев и лесбиянок, болеющих за "Арсенал".
"Я не боюсь помогать людям, насколько это возможно. Я обожаю, когда кто-нибудь носит мою футболку и делает это с гордостью".
"Что касается оскорблений, то я испытал это на себе. Когда у меня были длинные волосы, меня оскорбляли на почве гомофобии".
"В футболе укоренилась очень мужская культура. Временами это бывает очень токсично. Но общество в 21-м веке не такое, как 20 или 30 лет назад. Мир развиваемся, и мы должны принять каждого таким, какой он есть. Так мы сможем быть счастливее".
"В наши дни к футболистам приковано очень большое внимание. Следят за каждым нашим шагом — на поле и за его пределами".
"Если появится игрок-гей, он получит большую поддержку от игроков и фанатов, но будут и люди, настроенные по-другому. В социальных сетях эффект от негативных вещей всегда больше, чем от поддержки".
"Мы, игроки, должны стать теми, кто поможет сломать эти барьеры, потому что мы находимся в привилегированном положении. Я гетеросексуальный белый парень, поэтому я в очень привилегированном положении. Я продолжу поддерживать вас, команда позади вас", — цитирует Беллерина Sky Sports.
07.12.2020 16:00
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Последние комментарии:
На так называемом Западе всё время мусолят эти темы с пидрами и неграми толерантность и т.д. Просто убожества, больные ублюдки. Балерина эта сам реально на гея похож. Постоянно снимается на фотосессиях и показах мод, а там все такие.
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Так мы ему и поверили
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Впрочем ничего нового, Gay Gooners и на фапле имеют представительство))
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хороший наброс. ждём в камментах залупенсов
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