Лэмпард отметил прогресс Зума

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил прогресс защитника Курта Зума в этом сезоне.

Наличие рядом опытнейшего Тиаго Силвы позволило Зума обрести стабильность и начать оправдывать свой потенциал, который был известен всегда.



Отличившись в субботу против "Лидса", теперь Курт может похвастать уже четырьмя голами в этом сезоне Премьер-Лиги. 26-летний француз — самый результативный защитник в Европе в кампании 2020/21.



Лэмпард рад, что у Зума, наконец, пошла игра. Фрэнк чувствует, что теперь Курт стал увереннее в себе.



"Он хорошо играет весь сезон. В глаза бросается его количество голов после стандартов, и на мой взгляд, это говорит о том, что он стал больше верить в себя".



"Он всегда обладал габаритами и физической силой, но теперь вы видите все аспекты его игры. Он по-настоящему опасен в воздухе, и он справляется со своими обязанностями. Думаю, он значительно прибавил в индивидуальном отношении, потому что у него были травмы, плюс пару раз он уходил в аренду".



"Он тренируется каждый день, без пропусков. Он хочет выполнять дополнительные упражнения, хочет становиться лучше, и для меня это абсолютно фундаментальные вещи, чтобы игрок развивался. В данную минуту он играет каждую неделю и делает это блестяще. Пускай так будет и дальше — он заслуживает этого".



"Естественно, ему помогло поднять свою планку то, как мы обороняемся все вместе, а также наличие Тиаго Силвы рядом".



"Мы выглядим сильнее как команда, и в этом большая заслуга Курта. Игра в обороне во многом зависит от твоей концентрации. У него так много атрибутов отличного центрального защитника".



"Я знал это, когда брался за работу здесь. Я возлагал большие надежды на Курта, и сейчас он оправдывает это своей игрой. Я рад за него", — цитирует Лэмпарда Goal.