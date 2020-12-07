Гвардиола уверен, что у "Сити" не будет преимущества в дерби Манчестера

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что у его команды не будет преимущества в дерби против "Манчестер Юнайтед" в следующий уикенд.

Перед тем, как встретиться лицом к лицу на "Олд Траффорд" в следующую субботу, обе команды из Манчестера проведут по матчу в Лиге Чемпионов.



И если "Сити" уже досрочно выиграл свою группу, и домшний матч против "Марселя" не имеет никакого турнирного значения, то "Юнайтед" нужно набрать минимум очко в гостях "РБ Лейпциг".



Очевидно, Оле Гуннару Сульшеру придется выставить сильнейший состав посреди недели — в отличие от Гвардиолы, который может поберечь ключевых игроков на дерби Манчестера. Однако Хосеп не видит в этом преимущества.



"Я практически уверен, что игроки не будут чувствовать усталости — совсем наоборот, ведь это дерби. Мы настроимся на матч и постараемся изо всех сил".



"Я бы сказал, что прямо сейчас мы набрали хороший ход. Мы играем лучше, чем один месяц назад, но это логично — отсутствие времени на подготовку объясняет наш старт сезона".



"Важно то, что сейчас мы не так далеко от вершины таблицы и уже квалифицировались в следующий раунд Лиги Чемпионов. Это важно, и теперь мы хотим продолжить свое движение", — цитирует Гвардиолу ESPN.