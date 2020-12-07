Гвардиола уверен, что у "Сити" не будет преимущества в дерби Манчестера

Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что у его команды не будет преимущества в дерби против "Манчестер Юнайтед" в следующий уикенд.

Перед тем, как встретиться лицом к лицу на "Олд Траффорд" в следующую субботу, обе команды из Манчестера проведут по матчу в Лиге Чемпионов.

И если "Сити" уже досрочно выиграл свою группу, и домшний матч против "Марселя" не имеет никакого турнирного значения, то "Юнайтед" нужно набрать минимум очко в гостях "РБ Лейпциг".

Очевидно, Оле Гуннару Сульшеру придется выставить сильнейший состав посреди недели — в отличие от Гвардиолы, который может поберечь ключевых игроков на дерби Манчестера. Однако Хосеп не видит в этом преимущества.

"Я практически уверен, что игроки не будут чувствовать усталости — совсем наоборот, ведь это дерби. Мы настроимся на матч и постараемся изо всех сил".

"Я бы сказал, что прямо сейчас мы набрали хороший ход. Мы играем лучше, чем один месяц назад, но это логично — отсутствие времени на подготовку объясняет наш старт сезона".

"Важно то, что сейчас мы не так далеко от вершины таблицы и уже квалифицировались в следующий раунд Лиги Чемпионов. Это важно, и теперь мы хотим продолжить свое движение", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2020 14:00

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  1. scholes22 07.12.2020 14:39 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  2. chr1s8rown 07.12.2020 14:27 # chr1s8rown
    Как говорит жозе за нич болеем

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  3. vyrentz 07.12.2020 14:10 # vyrentz
    Размотают детсад группу Оле, как Вудворт наследие САФа.

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  4. mancunia-planet 07.12.2020 14:06 # mancunia-planet
    Уже квалифицировались?) Надо же, чудеса

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