Гвардиола уверен, что у "Сити" не будет преимущества в дерби Манчестера
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что у его команды не будет преимущества в дерби против "Манчестер Юнайтед" в следующий уикенд.
Перед тем, как встретиться лицом к лицу на "Олд Траффорд" в следующую субботу, обе команды из Манчестера проведут по матчу в Лиге Чемпионов.
И если "Сити" уже досрочно выиграл свою группу, и домшний матч против "Марселя" не имеет никакого турнирного значения, то "Юнайтед" нужно набрать минимум очко в гостях "РБ Лейпциг".
Очевидно, Оле Гуннару Сульшеру придется выставить сильнейший состав посреди недели — в отличие от Гвардиолы, который может поберечь ключевых игроков на дерби Манчестера. Однако Хосеп не видит в этом преимущества.
"Я практически уверен, что игроки не будут чувствовать усталости — совсем наоборот, ведь это дерби. Мы настроимся на матч и постараемся изо всех сил".
"Я бы сказал, что прямо сейчас мы набрали хороший ход. Мы играем лучше, чем один месяц назад, но это логично — отсутствие времени на подготовку объясняет наш старт сезона".
"Важно то, что сейчас мы не так далеко от вершины таблицы и уже квалифицировались в следующий раунд Лиги Чемпионов. Это важно, и теперь мы хотим продолжить свое движение", — цитирует Гвардиолу ESPN.
07.12.2020 14:00
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КОРОЛЬ!!!
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Уже квалифицировались?) Надо же, чудеса
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