Моуриньо похвалил "гениального" Хейбьерга

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил своего полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга.

Хейбьерг стал одним из многочисленных новичков "шпор" в летнее трансферное окно, будучи приглашенным из "Саутгемптона" за 15 миллионов фунтов плюс бонусы.



25-летний датчанин быстро утвердился в качестве ключевого игрока "Тоттенхэма", накануне поучаствовав в победе 2:0 над "Арсеналом".



После дерби Северного Лондона Моуриньо указал, в чем гениальность Хейбьерга, а также поздравил своего президента Даниэля Леви с классным приобретением.



"В первую очередь Пьер очень умен. Он очень хорошо читает игру. Уверен, однажды он станет тренером".



"Он как заноза — постоянно задает вопросы, почему мы делаем то, почему мы делаем это. Находясь на поле, он очень, очень хорошо читает игру, а окружающие его партнеры играют компактно".



"Он очень, очень силен физически, а в плане техники он гораздо лучше, чем думают люди. Потому что порой люди считают парня технически одаренным, только если парень может сделать пас пяткой".



"Этот парень очень техничен, и он делает нечто удивительное. Простота — это гениально, и это не мои слова. Так говорили тренеры 30-40 лет назад".



"Этот парень делает все так просто с мячом. Думаю, он феноменальный игрок. Поздравляю, мистер Леви", — цитирует Моуриньо Daily Mail.