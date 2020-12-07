Моуриньо похвалил "гениального" Хейбьерга
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил своего полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга.
Хейбьерг стал одним из многочисленных новичков "шпор" в летнее трансферное окно, будучи приглашенным из "Саутгемптона" за 15 миллионов фунтов плюс бонусы.
25-летний датчанин быстро утвердился в качестве ключевого игрока "Тоттенхэма", накануне поучаствовав в победе 2:0 над "Арсеналом".
После дерби Северного Лондона Моуриньо указал, в чем гениальность Хейбьерга, а также поздравил своего президента Даниэля Леви с классным приобретением.
"В первую очередь Пьер очень умен. Он очень хорошо читает игру. Уверен, однажды он станет тренером".
"Он как заноза — постоянно задает вопросы, почему мы делаем то, почему мы делаем это. Находясь на поле, он очень, очень хорошо читает игру, а окружающие его партнеры играют компактно".
"Он очень, очень силен физически, а в плане техники он гораздо лучше, чем думают люди. Потому что порой люди считают парня технически одаренным, только если парень может сделать пас пяткой".
"Этот парень очень техничен, и он делает нечто удивительное. Простота — это гениально, и это не мои слова. Так говорили тренеры 30-40 лет назад".
"Этот парень делает все так просто с мячом. Думаю, он феноменальный игрок. Поздравляю, мистер Леви", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
07.12.2020 13:00
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Последние комментарии:
когда от шпор отвернется удача?? травм толком нет, на шару выигрывают, матч простив Арса очерерная шара. Я думал, что все их везение закончилось, когда они в финал лч вышли. Но судя по всему души дьяволу продали
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Жозик падбадривает деревяного Хайберга :)))
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Хорош он конечно, в состав вошёл, как влитой. Только что-то Маур распинается рано, хочет наверное показать какой он гений трансферов.
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