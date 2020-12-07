Клопп все еще надеется на новый контракт с Вейналдумом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что все еще надеется на подписание нового контракта с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.

Несмотря на истекающий в конце этого сезона контракт и соответствующие спекуляции насчет своего будущего, Вейналдум продолжает демонстрировать блестящий футбол за "красных".



Накануне вечером Джорджиньо отметился классным голом против "Вулверхэмптона", и после победы 4:0 Клопп в очередной раз выразил надежду, что это не последний сезон для 30-летнего голландца на "Энфилде".



"Надеюсь, он подпишет новый контракт, если честно. Вы и сами видите: он играет постоянно. У нас довольно хорошие отношения. Так что я надеюсь на это", — сообщил Клопп Amazon Prime.



Самого Вейналдума, который выступает за "Ливерпуль" после перехода из "Ньюкасла" в 2016 году, также спросили насчет нового контракта, но Джорджиньо воздержался от спекуляций.



"В своих предыдущих интервью я уже говорил, что не обсуждаю свой контрактную ситуацию. Я обсуждаю только игру", — заявил Вейналдум.