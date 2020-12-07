Агент Обмеянга упрекнул Артету

Пьер-Эмерик Обамеянг с агентом Агент нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, судя по всему, обвинил главного тренера "Арсенала" Микеля Артету в низкой результативности своего клиента.

В этом сезоне Премьер-Лиги Обамеянг забил только один гол с игры, причем это случилось еще в матче против "Фулхэма" в первом туре.

Резкий спад в игре совпал с подписанием Пьер-Эмериком нового контракта с зарплатой свыше 350 тысяч фунтов, однако агент Кваку Менса считает, что это здесь не при чем.

Обратившись к инстаграму во время проигранного "Арсеналом" матча против "Тоттенхэма" накануне (2:0), Менса указал на то, что габонский бомбардир просто не имеет достаточной поддержки в команде Артеты.

"Вот бы вы еще создавали моменты..." — философски написал агент Обамеянга на фоне удручающей статистики "Арсенала".

Запись агента Обамеянга


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2020 11:00

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  1. chr1s8rown 07.12.2020 11:47 # chr1s8rown
    Оби микел ж этот тип

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  2. irbis85 07.12.2020 11:36 # irbis85
    о чем он вообще??? даже слепому ясно, что Обама тупо перестал играть!!! Он будто деградировал!!! Вчера был момент когда он получил мяч в штрафной, против него был один защитник, я был уверен, что он сместится в право и пробьет с правой ноги, как это он делал много раз и забивал...но он почему-то предпочел сделать шаг влево и просто ткнуть мяч левой ногой...это полный провал!!! Так топ нападающие не делают...

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  3. mrsimph 07.12.2020 11:22 # mrsimph
    Арсенал губит собственное руководство, обращая внимание не на то, что важно, и решая проблемы неверными путями.

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  4. krutoykanonir 07.12.2020 11:14 # krutoykanonir
    Создавать моменты важно. Но отрицать абсолютно недееспособную игру Обамеянга - ошибка.
    Пьер сдал, он не принимает участия в командных действиях.
    Даже Ляказетт вчера старался опускаться немного в глубину, показывал себя в единоборствах, были попытки удара. В случае Пьера - абсолютная пустота. Ни попыток удара, ни обводок, ни перегруппировка на фланг, развитие атаки, помощь партнерам.

    Обамеянг показывает абсолютное отсутствие заинтересованности и мотивации к игре, как и его коллега Озил.
    Где самоотдача, где любовь к игре, где желание играть за команду. Ничего. Абсолютная пустота.
    Всяческое отсутствие интереса к игре, мотивации и желания проявить себя.

    При просмотре такого футбола существует только одно желание - промотать и забыть. Хотя и забывать нечего. Бегают модные барбершоп ребята, понтуются в инстаграме и надувают из себя великих. А сути в них нет.
    Хоть 500 тысяч фунтов плати им в день, играть они не начнут.

    Футболистов в команде несколько, которые показывают желание бороться. Это Магальяеш, это Тирни, это Себальос, это Сака.
    В остальном все, включая Обамеянга - это прогнивший кусок посредственного материала.

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  5. kanoniru-poker 07.12.2020 11:10 # kanoniru-poker
    Зато гений паса не попал в заявку лиги только из-за того что он мусульманин. Однозначно гелевый виноват.

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  6. narcot 07.12.2020 11:09 # narcot
    черножопая крыса))0000

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