Агент Обмеянга упрекнул Артету

Агент нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, судя по всему, обвинил главного тренера "Арсенала" Микеля Артету в низкой результативности своего клиента.

В этом сезоне Премьер-Лиги Обамеянг забил только один гол с игры, причем это случилось еще в матче против "Фулхэма" в первом туре.



Резкий спад в игре совпал с подписанием Пьер-Эмериком нового контракта с зарплатой свыше 350 тысяч фунтов, однако агент Кваку Менса считает, что это здесь не при чем.



Обратившись к инстаграму во время проигранного "Арсеналом" матча против "Тоттенхэма" накануне (2:0), Менса указал на то, что габонский бомбардир просто не имеет достаточной поддержки в команде Артеты.



"Вот бы вы еще создавали моменты..." — философски написал агент Обамеянга на фоне удручающей статистики "Арсенала".



