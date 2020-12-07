Джо Коул не удивлен успехами Лэмпарда, но не думал, что Фрэнк будет тренировать

Экс-полузащитник "Челси" Джо Коул сомневался, что Фрэнк Лэмпард станет главным тренером, но теперь верит, что его бывший партнер по команде способен привести "синих" к титулу Премьер-Лиги.

Победа 3:1 над "Лидсом" в субботу продлила беспроигрышную серию "Челси" до 16 матчей с учетом всех соревнований. Сейчас "синие" находятся всего в двух очках от вершины Премьер-Лиги, и Коул убежден, что Лэмпарду по силам завершить сезон с большим трофеем, хотя Джо вообще не думал, что Фрэнк окунется в эту профессию.



"Конечно, оглядываясь сейчас назад, я могу сказать, что ему было суждено стать главным тренером. Но в то время я этого не видел. Я бы назвал вам других игроков, которые будут тренировать".



"Фрэнк не говорил громко — он подавал пример и был молчаливым лидером. Он разговаривал, но не так, как другие".



"Если бы вы спросили меня, кто первым станет главным тренером, то я бы назвал вам Дидье Дрогба, Джона Терри и Михаэля Баллака".



"Но посмотрите на его атрибуты сейчас: ум, умение управлять людьми, красноречие. У него есть все необходимое, и я совершенно не удивлен, насколько хорошо идут его дела".



"Фрэнк не скажет мне спасибо за эти слова, но они способны выиграть все".



"Арсеналу" не светит победа в лиге. Как и "Лестеру". Но "Челси" в числе трех-четырех команд, которые могут выиграть Премьер-Лигу, и в числе пяти-шести, которые могут выиграть Лигу Чемпионов".



"Эта команда лучше, чем та, которая выиграла Лигу Чемпионов в 2012 году. Настолько сильную команду собрал Фрэнк, и он заслуживает похвалы за это. Они выглядят командой, они подают признаки великой команды".



"Я ожидаю, что Премьер-Лигу выиграет "Челси", "Тоттенхэм" или "Ливерпуль". И у "Челси" огромные шансы. Они будут на вершине или где-то поблизости. Я не могу утверждать, что они непременно станут чемпионами, но их шансы не хуже, чем у двух других команд. Титул возьмет одна из этих трех команд", — цитирует Коула Daily Mirror.