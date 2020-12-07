"Юнайтед" интересуется Триппьером

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к правому защитнику "Атлетико" и сборной Англии Кирану Триппьеру.

В данный момент основным игроком "Юнайтед" справа в обороне является Аарон Ван-Биссака, выходивший в стартовом составе "красных дьяволов" на все матчи этого сезона, за исключением двух.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер доволен Ван-Биссакой, но проблема в том, что у него нет равноценной замены экс-защитнику "Кристал Пэлас".



Пример "Манчестер Сити", который имеет по два комплекта крайних защитников, подталкивает "Юнайтед" к выходу на трансферный рынок для покупки конкурента Ван-Биссаке.



Как утверждает The Telegraph, на радаре у "дьяволов" находится 30-летний Триппьер, который сейчас проводит свой второй сезон за "Атлетико" после трансфера из "Тоттенхэма" стоимостью 20 миллионов фунтов.



Куда вероятнее, что "Юнайтед" обратится насчет Триппьера не в январе, а по окончании сезона, когда от контракта Кирана останется всего один год.