Артета: "Нам нужно забивать голы"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что знает, как его команда сможет выйти из кризиса.
Команда Артеты забила только 10 голов 11 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая поражение 2:0 от "Тоттенхэма" в воскресенье.
Столько же голов забил Сон Хен Мин в одиночку, и сейчас для Артеты нет задачи важнее, чем пробудить голевые способности своих игроков.
"Как нам изменить ситуацию? Очень просто: забивать голы".
"Нам нужно забивать голы. В противном случае остальное теряет смысл. Не имеет значения, что мы делаем на других участках поля, если мы не забиваем голы".
"Нам нужно начать отправлять мяч в сетку и срочно", — цитирует Артету Evening Standard.
07.12.2020 08:00
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