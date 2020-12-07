Артета: "Нам нужно забивать голы"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что знает, как его команда сможет выйти из кризиса.

Команда Артеты забила только 10 голов 11 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая поражение 2:0 от "Тоттенхэма" в воскресенье.

Столько же голов забил Сон Хен Мин в одиночку, и сейчас для Артеты нет задачи важнее, чем пробудить голевые способности своих игроков.

"Как нам изменить ситуацию? Очень просто: забивать голы".

"Нам нужно забивать голы. В противном случае остальное теряет смысл. Не имеет значения, что мы делаем на других участках поля, если мы не забиваем голы".

"Нам нужно начать отправлять мяч в сетку и срочно", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2020 08:00

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  1. ofori-twumasi 07.12.2020 09:03 # ofori-twumasi
    Можно сказать, проблема решена.

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  2. danny949494 07.12.2020 08:41 # danny949494
    Нападение выигрывают матчи, а титулы выигрывают защита.

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  3. vyrentz 07.12.2020 08:11 # vyrentz
    Нашел ключ к успеху, гений!

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