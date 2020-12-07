Клопп: "Пробежали мурашки по коже"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порадовался возвращению фанатов на трибуны "Энфилда".

В воскресенье "Энфилд" в первые с марта принял зрителей, пускай и в количестве только 2,000 человек. Эти счастливчики смогли своими глазами понаблюдать за победой "Ливерпуля" над "Вулверхэмптоном" со счетом 4:0.



После игры Юрген рассказал, насколько эмоциональным был для него и для игроков этот вечер.



"Разве это был не идеальный вечер?"



"Представьте себе, что 10 месяцев назад кто-нибудь бы сказал нам, что мы сыграем домашний матч, на который придут только 2,000 зрителей. Мы бы подумали: "Окей, это настоящий кризис, дела в футболе совсем плохи".



"Однако сегодня вечером это было так приятно и мило. Выйдя на разминку, у всех нас пробежали мурашки по коже. Мы подумали про себя: "О, боже".



"На собрании перед матчем я сказал парням, что не имею представления, какими будут наши ощущения. Если это будет хорошо, мы должны использовать это. Если плохо, мы должны игнорировать это. Вот так".



"Это оказалось лучше, чем мы ожидали. Гораздо лучше. Эти люди создавали такой шум, они были все во внимании, и ты мог увидеть и почувствовать, что они так долго этого ждали. Все они пришли сюда поддержать свою футбольную команду".



"Мы уже настолько привыкли играть без зрителей, что каждый позитивный сдвиг сейчас — это так мило. Гораздо приятнее играть в футбол со зрителями. Без болельщиков это не та игра, которую все мы любим".



"Это было очень эмоционально. Это замечательное событие после ожидания в 10 месяцев. Было так приятно услышать, как они поют "You'll Never Walk Alone".



"Люди на стадионе — это очередной очень хороший знак. Надеюсь, это станет отправной точкой для общества и не только футбольного общества".



"Люди на стадионе были в прекрасной форме, и это очень мило. Если никто из моих игроков не получил травмы, то это был идеальный вечер", — цитирует Клоппа Sky Sports.