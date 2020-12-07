"Ливерпуль" сокрушил "Вулверхэмптон"
"Ливерпуль" не позволил "Тоттенхэму" уйти в отрыв, сравнявшись по очкам с лондонцами благодаря победе 4:0 над "Вулверхэмптоном" в доминирующей манере.
Относительно минимальной победы над "Аяксом" в Лиге Чемпионов главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел лишь одну замену в стартовом составе, выпустив Роберто Фирмино вместо Диогу Жоты. Кувин Келлехер остался в воротах.
Одно изменение по сравнению с предыдущим матчем произошло и в старте у "волков". Вместо Рауля Хименеса появился Рубен Невеш.
В первой половине первого тайма "Ливерпуль" не показал ничего, кроме неточного удара головой на 12-й минуте от Садио Мане, который пытался подстроиться под сильный прострел Энди Робертсона.
"Вулверхэмптон" атаковал активнее и наносил удары, пускай и неточные. Однажды Даниэл Поденсе удалось серьезно напрячь Келлехера.
А на 24-й минуте хозяева взяли и открыли счет. Техническая ошибка Конора Коуди привела к тому, что защитник гостей грудью сбросил мяч на Мохамеда Салаха, а тот ударом с левой ноги поразил ворота — 1:0.
В дальнейшем игра протекала без моментов. Лишь в концовке тайма "волки" могли получить пенальти, но система VAR раскусила Коуди, который упал как подкошенный без контакта с Мане.
На 58-й минуте Коуди упустил отличный момент, промедлив с ударом, и гости были немедленно за это наказаны. Джордан Хендерсон выполнил длинный заброс вперед на Джорджиньо Вейналдума, тот продвинулся вперед и пробил под перекладину с подступов к штрафной — 2:0.
А на 67-й минуте интрига была окончательно похоронена. Салах навесил мяч к воротам, где Жоэль Матип пробил головой в упор — 3:0.
"Вулверхэмптон" совсем развалился и на 78-й минуте пропустил в четвертый раз. Вышедший на замену Трент Александер-Арнольд вырезал прекрасную передачу с правого фланга к дальней штанге, где Нелсон Семеду, пытаясь не пустить к мячу Мане, совершил автогол — 4:0.
"Вулверхэмптон" неплохо провел первый тайм, но после перерыва, как это обычно бывает с "волками", добавить внезапно не смог. По "Ливерпулю" даже не было видно, что "красные" играли посреди недели в Лиге Чемпионов.
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
07.12.2020 00:10
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Последние комментарии:
Есть ли смысл ссать на гуннеров? Зачем все это, когда есть таблица..
Надеюсь все останутся живы после этого сезона, Олег, живи!
(ответить)
COME ON YOU SPURS !
THIS IS MY CLUB, MY ONE AND ONLY CLUB!
LOVE U TOTTENHAM!
(ответить)
Более адекватные колбасники всё-таки, у пенсов артурик, рил и ещё несколько ноунеймов пишут по делу, Олег ( фан арсенала ) не унывай... янузай братишка тоже норм, но бывает слетает с земли, чеченец куаво норм пацик когда в рот не берет, циганка юля все ещё ждёт свою бывшую которая переебалась со всем ее табором..
Такие вот пироги, джек полупокеру привет, ссу с вершины, норм попадаю, примерно как Сон в девятку!)
(ответить)
До вылета мю из лч ровно 2ое суток)))
(ответить)
Легко, как с лисами недавно, такой же матч по сути. На пару со шпорами главные фавориты за чемпионат. Ну и Сити пока нельзя сбрасывать со счетов. Хренова, что фаны все как один кричат в масках - полный писдос.
(ответить)
ТОТТЕНХЭМ НА ТРОНЕ!
(ответить)
Вполне уверен, что пенсы сидели во время матча, стучали в бубен, чтоб осечка зашла, а тут даже пеналь не дали. Но радует что следят за матчем Ливерпуля, больше чем за своим.
(ответить)
Не смотрел, но осуждаю.
(ответить)
Красиво)
(ответить)
щолси надо ещё игроков купить минимум на 500 млн. чтобы перестали нюхать у других команд
(ответить)
келлехер сухарь
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вейналдум и робертсон супер-топари
а четвертый гол там нереальное количество передач перед голом
ну и банка вени тянет на гол тура
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ахахаха гегемоны картонные нюхают ж0пу петухам АХАХАХАЭХ0))))))))))))
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мало смысла ждать осечку на инфилде, на выезде это лошары из лошар, волки конечно г0внецом стали
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Вообще сегодня продуктивный денёк выдался. Валминчик о6оссаный на изи, ливапю громит волков, пенсы нюхают жеппы сковсеров.
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Хендерсон отличный матч выдал , 2 голевых и розыгрыш углового с которого залетела банка
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Легкая победа, давно таких не было. Чистый лфк прошлогоднего образца. Ну и спс, что не затопили лфк еще одной саной пенкой.
В защити все отыграли збс, даже Неко был хорош. Пзщ так же топово. В нападении только Мо был норм, Фирма потерялся опять, Мане порол все, даже в идеальный пас Таа умудрился не попасть. Отдельно отмечу Келлехера, 2 матча = 2 сухаря, уверенно отправляет Адриана на пенсию. Еще матч с митьюлондом откатать без косяков и свободно занимать законное месте на скамейке. С такой травматичностью Алисона, он будет выходить время от времени.
Юнва! С 3 очками.
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YNWA!!!!
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отличная бодрая игра, учитывая недавний энергозатратный матч с аяксом. гол салаха помог раскрыть волков, а во 2 тайме перед копом команда уже покуражилась над соперником.
хендерсон лучший, все остальные тоже на топовом уровне отыграли. фирмино возвращает форму, келлехер спокоен и надежен. вейналдум с робертсоном бы еще 90 минут легко отыграли, настоящие машины.
сильно.
клопп топ
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Кризисный Ливерпуль с куево тучей травм
- Досрочный выход с группы с первого места в лечо
- Первое место в ПЛ
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