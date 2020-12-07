"Ливерпуль" сокрушил "Вулверхэмптон"

"Ливерпуль" не позволил "Тоттенхэму" уйти в отрыв, сравнявшись по очкам с лондонцами благодаря победе 4:0 над "Вулверхэмптоном" в доминирующей манере.

Относительно минимальной победы над "Аяксом" в Лиге Чемпионов главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел лишь одну замену в стартовом составе, выпустив Роберто Фирмино вместо Диогу Жоты. Кувин Келлехер остался в воротах.



Одно изменение по сравнению с предыдущим матчем произошло и в старте у "волков". Вместо Рауля Хименеса появился Рубен Невеш.



В первой половине первого тайма "Ливерпуль" не показал ничего, кроме неточного удара головой на 12-й минуте от Садио Мане, который пытался подстроиться под сильный прострел Энди Робертсона.



"Вулверхэмптон" атаковал активнее и наносил удары, пускай и неточные. Однажды Даниэл Поденсе удалось серьезно напрячь Келлехера.



А на 24-й минуте хозяева взяли и открыли счет. Техническая ошибка Конора Коуди привела к тому, что защитник гостей грудью сбросил мяч на Мохамеда Салаха, а тот ударом с левой ноги поразил ворота — 1:0.



В дальнейшем игра протекала без моментов. Лишь в концовке тайма "волки" могли получить пенальти, но система VAR раскусила Коуди, который упал как подкошенный без контакта с Мане.



На 58-й минуте Коуди упустил отличный момент, промедлив с ударом, и гости были немедленно за это наказаны. Джордан Хендерсон выполнил длинный заброс вперед на Джорджиньо Вейналдума, тот продвинулся вперед и пробил под перекладину с подступов к штрафной — 2:0.



А на 67-й минуте интрига была окончательно похоронена. Салах навесил мяч к воротам, где Жоэль Матип пробил головой в упор — 3:0.



"Вулверхэмптон" совсем развалился и на 78-й минуте пропустил в четвертый раз. Вышедший на замену Трент Александер-Арнольд вырезал прекрасную передачу с правого фланга к дальней штанге, где Нелсон Семеду, пытаясь не пустить к мячу Мане, совершил автогол — 4:0.



"Вулверхэмптон" неплохо провел первый тайм, но после перерыва, как это обычно бывает с "волками", добавить внезапно не смог. По "Ливерпулю" даже не было видно, что "красные" играли посреди недели в Лиге Чемпионов.



"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче