"Ливерпуль" сокрушил "Вулверхэмптон"

Мохамед Салах "Ливерпуль" не позволил "Тоттенхэму" уйти в отрыв, сравнявшись по очкам с лондонцами благодаря победе 4:0 над "Вулверхэмптоном" в доминирующей манере.

Относительно минимальной победы над "Аяксом" в Лиге Чемпионов главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел лишь одну замену в стартовом составе, выпустив Роберто Фирмино вместо Диогу Жоты. Кувин Келлехер остался в воротах.

Одно изменение по сравнению с предыдущим матчем произошло и в старте у "волков". Вместо Рауля Хименеса появился Рубен Невеш.

В первой половине первого тайма "Ливерпуль" не показал ничего, кроме неточного удара головой на 12-й минуте от Садио Мане, который пытался подстроиться под сильный прострел Энди Робертсона.

"Вулверхэмптон" атаковал активнее и наносил удары, пускай и неточные. Однажды Даниэл Поденсе удалось серьезно напрячь Келлехера.

А на 24-й минуте хозяева взяли и открыли счет. Техническая ошибка Конора Коуди привела к тому, что защитник гостей грудью сбросил мяч на Мохамеда Салаха, а тот ударом с левой ноги поразил ворота — 1:0.

В дальнейшем игра протекала без моментов. Лишь в концовке тайма "волки" могли получить пенальти, но система VAR раскусила Коуди, который упал как подкошенный без контакта с Мане.

На 58-й минуте Коуди упустил отличный момент, промедлив с ударом, и гости были немедленно за это наказаны. Джордан Хендерсон выполнил длинный заброс вперед на Джорджиньо Вейналдума, тот продвинулся вперед и пробил под перекладину с подступов к штрафной — 2:0.

А на 67-й минуте интрига была окончательно похоронена. Салах навесил мяч к воротам, где Жоэль Матип пробил головой в упор — 3:0.

"Вулверхэмптон" совсем развалился и на 78-й минуте пропустил в четвертый раз. Вышедший на замену Трент Александер-Арнольд вырезал прекрасную передачу с правого фланга к дальней штанге, где Нелсон Семеду, пытаясь не пустить к мячу Мане, совершил автогол — 4:0.

"Вулверхэмптон" неплохо провел первый тайм, но после перерыва, как это обычно бывает с "волками", добавить внезапно не смог. По "Ливерпулю" даже не было видно, что "красные" играли посреди недели в Лиге Чемпионов.

"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2020 00:10

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 07.12.2020 01:03 # anabanana94
    Есть ли смысл ссать на гуннеров? Зачем все это, когда есть таблица..

    Надеюсь все останутся живы после этого сезона, Олег, живи!

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  2. anabanana94 07.12.2020 00:58 # anabanana94
    COME ON YOU SPURS !

    THIS IS MY CLUB, MY ONE AND ONLY CLUB!

    LOVE U TOTTENHAM!

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  3. anabanana94 07.12.2020 00:56 # anabanana94
    Более адекватные колбасники всё-таки, у пенсов артурик, рил и ещё несколько ноунеймов пишут по делу, Олег ( фан арсенала ) не унывай... янузай братишка тоже норм, но бывает слетает с земли, чеченец куаво норм пацик когда в рот не берет, циганка юля все ещё ждёт свою бывшую которая переебалась со всем ее табором..

    Такие вот пироги, джек полупокеру привет, ссу с вершины, норм попадаю, примерно как Сон в девятку!)

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  4. thegodfather 07.12.2020 00:52 # thegodfather
    До вылета мю из лч ровно 2ое суток)))

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  5. mancunia-planet 07.12.2020 00:51 # mancunia-planet
    Легко, как с лисами недавно, такой же матч по сути. На пару со шпорами главные фавориты за чемпионат. Ну и Сити пока нельзя сбрасывать со счетов. Хренова, что фаны все как один кричат в масках - полный писдос.

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  6. anabanana94 07.12.2020 00:48 # anabanana94
    ТОТТЕНХЭМ НА ТРОНЕ!

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  7. lovrentiy 07.12.2020 00:46 # lovrentiy
    Вполне уверен, что пенсы сидели во время матча, стучали в бубен, чтоб осечка зашла, а тут даже пеналь не дали. Но радует что следят за матчем Ливерпуля, больше чем за своим.

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  8. danny949494 07.12.2020 00:40 # danny949494
    Не смотрел, но осуждаю.

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  9. iskander8sg 07.12.2020 00:38 # iskander8sg
    Красиво)

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  10. kewell7 07.12.2020 00:33 # kewell7
    щолси надо ещё игроков купить минимум на 500 млн. чтобы перестали нюхать у других команд

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  11. superperez101 07.12.2020 00:30 # superperez101
    келлехер сухарь

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  12. superperez101 07.12.2020 00:28 # superperez101
    вейналдум и робертсон супер-топари
    а четвертый гол там нереальное количество передач перед голом
    ну и банка вени тянет на гол тура

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  13. bezviz 07.12.2020 00:26 # bezviz
    ахахаха гегемоны картонные нюхают ж0пу петухам АХАХАХАЭХ0))))))))))))

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  14. bezviz 07.12.2020 00:24 # bezviz
    мало смысла ждать осечку на инфилде, на выезде это лошары из лошар, волки конечно г0внецом стали

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  15. electric 07.12.2020 00:23 # electric
    Вообще сегодня продуктивный денёк выдался. Валминчик о6оссаный на изи, ливапю громит волков, пенсы нюхают жеппы сковсеров.

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  16. yxaxaxaxaxa 07.12.2020 00:22 # yxaxaxaxaxa
    Хендерсон отличный матч выдал , 2 голевых и розыгрыш углового с которого залетела банка

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  17. gerrard08 07.12.2020 00:22 # gerrard08
    Легкая победа, давно таких не было. Чистый лфк прошлогоднего образца. Ну и спс, что не затопили лфк еще одной саной пенкой.
    В защити все отыграли збс, даже Неко был хорош. Пзщ так же топово. В нападении только Мо был норм, Фирма потерялся опять, Мане порол все, даже в идеальный пас Таа умудрился не попасть. Отдельно отмечу Келлехера, 2 матча = 2 сухаря, уверенно отправляет Адриана на пенсию. Еще матч с митьюлондом откатать без косяков и свободно занимать законное месте на скамейке. С такой травматичностью Алисона, он будет выходить время от времени.
    Юнва! С 3 очками.

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  18. b84 07.12.2020 00:20 # b84
    YNWA!!!!

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  19. liverfun 07.12.2020 00:20 # liverfun
    отличная бодрая игра, учитывая недавний энергозатратный матч с аяксом. гол салаха помог раскрыть волков, а во 2 тайме перед копом команда уже покуражилась над соперником.
    хендерсон лучший, все остальные тоже на топовом уровне отыграли. фирмино возвращает форму, келлехер спокоен и надежен. вейналдум с робертсоном бы еще 90 минут легко отыграли, настоящие машины.
    сильно.
    клопп топ

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  20. beatles-red 07.12.2020 00:19 # beatles-red
    Кризисный Ливерпуль с куево тучей травм
    - Досрочный выход с группы с первого места в лечо
    - Первое место в ПЛ

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