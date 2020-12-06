Артета недоволен, что Партей ушел с поля

Томас Партей и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое недовольство по поводу того, что полузащитник Томас Партей ушел с поля во время второго гола "Тоттенхэма".

В ходе комбинации, когда "шпоры" забивали свой второй гол в воскресном дерби Северного Лондона (2:0), Партея просто не оказалось на своей позиции. Вместо этого Томас, у которого случился рецидив травмы бедра, поковылял в раздевалку.

Это был первый матч для Партея после перенесенной травмы, и поведение 27-летнего ганца не впечатлило Артету.

"К сожалению, он получил травму, в том же месте. Мы не знаем, насколько это серьезно. Я пытался вытолкать его обратно. Не думаю, что он понимал серьезность ситуации, когда ушел со своей позиции. Полагаю, он так поступил, потому что ему было очень больно. В данный момент с этим ничего не поделать".

"Это футбол. Они забили замечательный гол, а в случае со вторым голом мы попались на контратаке, потому что Томаса Партея не оказалось на своем месте, он получил травму".

"Я наблюдал команду, которая полна страсти, доминирует и создает моменты, но нужно доводить свои атаки до логического конца. Кажется, мы совершили 44 передачи с флангов в штрафную. Поэтому "Тоттенхэм" и находится во главе лиги".

"Я хотел, чтобы в той ситуации Партей остался на поле и сделал бы, что может. Продолжать играть он в любом случае не мог".

"Возможно, мы были слегка недостаточно осторожны с Соном, но он забил замечательный гол. В этом они действительно хороши, но в случае со вторым голом у нас просто было на игрока меньше", — цитирует Артету Daily Express.


Метки Арсенал, Артета, Партей, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2020 23:00

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  1. acceptodessa 06.12.2020 23:42 # acceptodessa
    Может все таки Аллегри? Но захочет ли он из этих бревен выстругивать своего буратино....

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  2. jirrort 06.12.2020 23:27 # jirrort
    Достойный наследник для Ёзиля и Обезьянга растет

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  3. danny949494 06.12.2020 23:27 # danny949494
    Артета уже всё, несите Сарри)

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  4. puhovik-vengera 06.12.2020 23:07 # puhovik-vengera
    Клинический далбаёп этот Артета

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