Моуриньо: "Арсенал" устроил очень сложный матч для нас"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил свою команду после победы в "очень сложном матче" против "Арсенала", высоко оценив и уровень игры соперника.

Гол Сон Хен Мина с паса Харри Кейна и гол Кейна с паса Сона обеспечили "Тоттенхэму" победу в дерби Северного Лондона со счетом 2:0.



Моуриньо рад вернуться на вершину Премьер-Лиги, но подчеркивает, что эта победа далась тяжело — во втором тайме "Арсенал" основательно прижал "шпор" и не позволил играть так, как хотел Жозе.



"Харри Кейн выносит мячи из штрафной, Сон первые 60 минут играет вингера, а затем второго нападающего — важно, что они не только забивают голы, но и являются игроками мирового уровня. Они отличные парни, которые стараются на благо команды".



"Мы выросли. Полагаю, многие люди представляли три наших матчах подряд против "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала" как момент, когда мы потеряем очки и вернемся на свое "нормальное место". Но мы не вернулись на "нормальное место". Мы все еще лидеры, и, полагаю, мы ими останемся еще на неделю, только если "Ливерпуль" не победит крупно".



"Это был большой матч во всех отношениях — не только потому, что у него вывеска "Тоттенхэм" против "Арсенала". Я хочу поздравить Микеля Артету, потому что он устроил очень сложный матч для нас. Они были очень хороши в плане тактики, очень организованны. Они создавали нам проблемы — проблемы, которые нам удавалось решать. У "Арсенала" была смелая тактика и невероятный дух. У них хорошая команда с хорошим тренером".



"Я очень доволен результатом и игрой, хотя, конечно, во втором тайме я хотел сыграть иначе. Но ты не всегда получаешь желаемое, потому что соперник принуждает тебя к другому".



"Когда ведешь 2:0, зачем рисковать в обороне? В этом не было необходимости. Матч вышел очень сложным для нас. Полагаю, завтра газеты будут трубить о том, насколько плоха позиция "Арсенала" в таблице, но я верю, что с этими игроками и с Микелем дерби "Арсенала" и "Тоттенхэма" вернет свою важность", — сообщил Моуриньо Sky Sports.