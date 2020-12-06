"Тоттенхэм" уверенно разобрался с "Арсеналом"

"Тоттенхэм" уверенно переиграл "Арсенал" и благодаря победе со счетом 2:0 восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча против "Челси" в стартовый состав "шпор" вернулись выздоровевший Тоби Алдервейрелд и Джовани Ло Чельсо, заменив Джо Родона и Танги Ндомбеле.



По сравнению с поражением 1:2 от "Вулверхэмптона" в старте у "канониров" вышли Роб Холдинг, Томас Партей и Александр Лакасетт, заменив Давида Луиса, Джо Уиллока и Дани Себальоса.



"Арсенал" смотрелся немного лучше в начале матча, но это не помешало "Тоттенхэму" открыть счет на 13-й минуте. Сон Хен Мин нанес роскошный крученый удар с дистанции — 1:0.



Поведя в счете, хозяева отдали инициативу сопернику и сосредоточились на контратаках. "Канониры" свободно разыгрывали мяч и оказывали определенное давление, но, забегая вперед, до перерыва так ни разу и не пробили в створ ворот Уго Льориса.



А вот "шпоры" под занавес тайма использовали одну из возможностей для контратак. Харри Кейн, выведенный на удар внутри штрафной, пробил с острого угла, и мяч, попав в перекладину, оказался в воротах — 2:0.



Во втором тайме атаки "Арсенала" стали акцентированнее. Льорис даже вступил пару раз в игру, но на этом все — "Тоттенхэм" уверенно держался, хотя отвечал реже, чем до перерыва. Счет уже не изменился.



"Тоттенхэм" одержал спокойную победу, победу на классе. "Арсенал" вновь сыграл беззубо впереди и не без ошибок в обороне, только усугубив свое положение в таблице.



"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче