"Тоттенхэм" уверенно разобрался с "Арсеналом"

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" уверенно переиграл "Арсенал" и благодаря победе со счетом 2:0 восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча против "Челси" в стартовый состав "шпор" вернулись выздоровевший Тоби Алдервейрелд и Джовани Ло Чельсо, заменив Джо Родона и Танги Ндомбеле.

По сравнению с поражением 1:2 от "Вулверхэмптона" в старте у "канониров" вышли Роб Холдинг, Томас Партей и Александр Лакасетт, заменив Давида Луиса, Джо Уиллока и Дани Себальоса.

"Арсенал" смотрелся немного лучше в начале матча, но это не помешало "Тоттенхэму" открыть счет на 13-й минуте. Сон Хен Мин нанес роскошный крученый удар с дистанции — 1:0.

Поведя в счете, хозяева отдали инициативу сопернику и сосредоточились на контратаках. "Канониры" свободно разыгрывали мяч и оказывали определенное давление, но, забегая вперед, до перерыва так ни разу и не пробили в створ ворот Уго Льориса.

А вот "шпоры" под занавес тайма использовали одну из возможностей для контратак. Харри Кейн, выведенный на удар внутри штрафной, пробил с острого угла, и мяч, попав в перекладину, оказался в воротах — 2:0.

Во втором тайме атаки "Арсенала" стали акцентированнее. Льорис даже вступил пару раз в игру, но на этом все — "Тоттенхэм" уверенно держался, хотя отвечал реже, чем до перерыва. Счет уже не изменился.

"Тоттенхэм" одержал спокойную победу, победу на классе. "Арсенал" вновь сыграл беззубо впереди и не без ошибок в обороне, только усугубив свое положение в таблице.

"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2020 21:25

Количество просмотров Просмотров: 2600

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 06.12.2020 22:24 # chelsea88
    Как же жалок никчёмный гейклуб аснл и их в рот вые6аные калониры)

    (ответить)

  2. srapt 06.12.2020 22:17 # srapt
    2000 сковзеров норм отожгли. Громче чем 50к на матчах чольсе

    (ответить)

  3. valmin 06.12.2020 22:15 # valmin
    Последняя "попытка" Моура..))) Арсы подтягивайтесь!!! Великий клуб не достоин так упасть(((

    (ответить)

  4. alexomck 06.12.2020 22:15 # alexomck
    кто пишет гадости про Арсенал, тем жены изменяют.

    (ответить)

  5. denkik 06.12.2020 22:15 # denkik
    Все печально с Арсеналом. Я думал в прошлом году, что хуже уже быть не может, оказывается, может. Команда просто не борется, не бегает изо всех сил, не бьет по воротам! Что может спасти тут? Что с ними происходит? В общем, проигрышы случаются, это нормально. Можно даже две игры подряд проиграть. Но нельзя их проиграть так как это сделал Арсенал за последнюю неделю. Без огня, без желания выгрызть результат. Достали со своими навесами и ударами в облака!

    (ответить)

  6. bluehonorcfc9 06.12.2020 22:12 # bluehonorcfc9
    глянул этот афтв е6а там чела разорвало после 2 гола кейна ))))) ггшкам надо уже смирится что они середняки и поменьше гореть)) пуховик делал все что мог а его не ценили. теперь получите что хотели )))

    (ответить)

  7. melwood-lfc 06.12.2020 22:10 # melwood-lfc
    фулл уебища на мерсе каэш

    (ответить)

  8. largo-winch 06.12.2020 22:02 # largo-winch
    Arsenal VK Fan Page is temporarily blocked
    Lol what a fucking night

    (ответить)

  9. geniusss 06.12.2020 21:59 # geniusss
    Как удалить аккаунт на фапле?

    (ответить)

  10. rentv 06.12.2020 21:58 # rentv
    https://www.sports.ru/football/match/liverpool-vs-wolves/

    НА ЕБАНОМ СПОРТСЕ У ЛИВЕРПУЛЯ 2 ВРАТАРЯ В ОСНОВЕ. КАК ЭТИ ГОВНАРИ ЗАЕБАЛИ ПРОСТО. ЧТОБ ДУДЬ ХУЕМ ПОДАВИЛСЯ!

    (ответить)

  11. admet 06.12.2020 21:57 # admet
    Над пуканирами даже издеваться не интересно, конченные ничтожества.

    (ответить)

  12. eminem97gunner 06.12.2020 21:57 # eminem97gunner
    ну, скоро там эта ле?

    (ответить)

  13. chelsiukpro 06.12.2020 21:53 # chelsiukpro
    Что лысый шарлотан учитель соснул 0-2 что ученик лысого 2-0 ухаха :)) У Маура 3-х этажный икарус :)))
    Хотя Челси по острее смотрелся и мог 3 очка увезти буть немного удачи в игре с Тотенхемом

    (ответить)

  14. lexa-arsenal 06.12.2020 21:52 # lexa-arsenal
    Челси ожидания: новый стадион, Лучше Де Хеи, Топ тренер, Азар ЗМ, Жоржиньо мега топ реджиста, Уголек Лучший опорник мира, ЛЧ, победа сегодня.
    Челси реальность: хуй вам , самый дорогой нонейм в истории, Носатый и вовсе поссал на вас, Тренер - бестрофейник/шимпанзе, Азар мечтает свалить давно, Жоржиньо думает как отпасовать назад , Уголек занимается херней для себя, естественно только ЛЕ, ТТХ не отдаст четверку у них есть достоинсвто. Сегодня Челси впервые показал на каких хуях они будут катиться в 2021 году в обнимашки новому топ тренеру

    (ответить)

  15. meshuggah 06.12.2020 21:52 # meshuggah
    Жозе по факту хорош

    (ответить)

  16. lexa-arsenal 06.12.2020 21:50 # lexa-arsenal
    Петухи хоть сравняются с блекберном по кол-ву апл. А, хотя подождите, не сравняются

    (ответить)

  17. lexa-arsenal 06.12.2020 21:44 # lexa-arsenal
    Артета гений!

    (ответить)

  18. royal-arsenal 06.12.2020 21:41 # royal-arsenal
    Арсенал в 2020м году:
    44 матча
    25 побед, 8 ничьих, 11 поражений
    70 голов забито, 40 пропущено.
    #ArtetaNotOut
    #ArtetaKnows

    (ответить)

  19. anabanana94 06.12.2020 21:41 # anabanana94
    Пенсы вставайте раком , банан созрел, ебать вас буду!

    Уехехехехехе

    (ответить)

  20. edgarkuznetsov 06.12.2020 21:40 # edgarkuznetsov
    Топовая мировая связка просто всех разъебыает, а Жозе гений .

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: