"Тоттенхэм" уверенно разобрался с "Арсеналом"
"Тоттенхэм" уверенно переиграл "Арсенал" и благодаря победе со счетом 2:0 восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.
Относительно безголевого матча против "Челси" в стартовый состав "шпор" вернулись выздоровевший Тоби Алдервейрелд и Джовани Ло Чельсо, заменив Джо Родона и Танги Ндомбеле.
По сравнению с поражением 1:2 от "Вулверхэмптона" в старте у "канониров" вышли Роб Холдинг, Томас Партей и Александр Лакасетт, заменив Давида Луиса, Джо Уиллока и Дани Себальоса.
"Арсенал" смотрелся немного лучше в начале матча, но это не помешало "Тоттенхэму" открыть счет на 13-й минуте. Сон Хен Мин нанес роскошный крученый удар с дистанции — 1:0.
Поведя в счете, хозяева отдали инициативу сопернику и сосредоточились на контратаках. "Канониры" свободно разыгрывали мяч и оказывали определенное давление, но, забегая вперед, до перерыва так ни разу и не пробили в створ ворот Уго Льориса.
А вот "шпоры" под занавес тайма использовали одну из возможностей для контратак. Харри Кейн, выведенный на удар внутри штрафной, пробил с острого угла, и мяч, попав в перекладину, оказался в воротах — 2:0.
Во втором тайме атаки "Арсенала" стали акцентированнее. Льорис даже вступил пару раз в игру, но на этом все — "Тоттенхэм" уверенно держался, хотя отвечал реже, чем до перерыва. Счет уже не изменился.
"Тоттенхэм" одержал спокойную победу, победу на классе. "Арсенал" вновь сыграл беззубо впереди и не без ошибок в обороне, только усугубив свое положение в таблице.
"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
06.12.2020 21:25
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Последние комментарии:
Как же жалок никчёмный гейклуб аснл и их в рот вые6аные калониры)
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2000 сковзеров норм отожгли. Громче чем 50к на матчах чольсе
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Последняя "попытка" Моура..))) Арсы подтягивайтесь!!! Великий клуб не достоин так упасть(((
(ответить)
кто пишет гадости про Арсенал, тем жены изменяют.
(ответить)
Все печально с Арсеналом. Я думал в прошлом году, что хуже уже быть не может, оказывается, может. Команда просто не борется, не бегает изо всех сил, не бьет по воротам! Что может спасти тут? Что с ними происходит? В общем, проигрышы случаются, это нормально. Можно даже две игры подряд проиграть. Но нельзя их проиграть так как это сделал Арсенал за последнюю неделю. Без огня, без желания выгрызть результат. Достали со своими навесами и ударами в облака!
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глянул этот афтв е6а там чела разорвало после 2 гола кейна ))))) ггшкам надо уже смирится что они середняки и поменьше гореть)) пуховик делал все что мог а его не ценили. теперь получите что хотели )))
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фулл уебища на мерсе каэш
(ответить)
Arsenal VK Fan Page is temporarily blocked
Lol what a fucking night
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Как удалить аккаунт на фапле?
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https://www.sports.ru/football/match/liverpool-vs-wolves/
НА ЕБАНОМ СПОРТСЕ У ЛИВЕРПУЛЯ 2 ВРАТАРЯ В ОСНОВЕ. КАК ЭТИ ГОВНАРИ ЗАЕБАЛИ ПРОСТО. ЧТОБ ДУДЬ ХУЕМ ПОДАВИЛСЯ!
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Над пуканирами даже издеваться не интересно, конченные ничтожества.
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ну, скоро там эта ле?
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Что лысый шарлотан учитель соснул 0-2 что ученик лысого 2-0 ухаха :)) У Маура 3-х этажный икарус :)))
Хотя Челси по острее смотрелся и мог 3 очка увезти буть немного удачи в игре с Тотенхемом
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Челси ожидания: новый стадион, Лучше Де Хеи, Топ тренер, Азар ЗМ, Жоржиньо мега топ реджиста, Уголек Лучший опорник мира, ЛЧ, победа сегодня.
Челси реальность: хуй вам , самый дорогой нонейм в истории, Носатый и вовсе поссал на вас, Тренер - бестрофейник/шимпанзе, Азар мечтает свалить давно, Жоржиньо думает как отпасовать назад , Уголек занимается херней для себя, естественно только ЛЕ, ТТХ не отдаст четверку у них есть достоинсвто. Сегодня Челси впервые показал на каких хуях они будут катиться в 2021 году в обнимашки новому топ тренеру
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Жозе по факту хорош
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Петухи хоть сравняются с блекберном по кол-ву апл. А, хотя подождите, не сравняются
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Артета гений!
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Арсенал в 2020м году:
44 матча
25 побед, 8 ничьих, 11 поражений
70 голов забито, 40 пропущено.
#ArtetaNotOut
#ArtetaKnows
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Пенсы вставайте раком , банан созрел, ебать вас буду!
Уехехехехехе
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Топовая мировая связка просто всех разъебыает, а Жозе гений .
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