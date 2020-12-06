Фред пропустил матч с "Вест Хэмом" не из-за травмы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему полузащитник Фред пропустил матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Схлопотав удаление против ПСЖ в минувшую среду, теперь Фред будет дисквалифицирован на выезд к "РБ Лейпциг" на следующей неделе.



В связи с этим отсутствие Фреда в заявке на субботний матч против "Вест Хэма" стало сюрпризом, ведь Сульшеру не было смысла беречь игрока на важнейшую игру Лиги Чемпионов. Появились опасения, что бразилец мог получить травму, но дело не в этом.



"Нет, Фред не травмирован. Он готовится к оставшейся части сезона".



"Это длинный сезон, и сегодня мы приняли тактическое решение сделать ставку на более высокорослых игроков".



"Нам нужен был рост, и поэтому в качеств трех центральных полузащитников для нашей заявки я определил Поля (Погба), Скотта (Мактоминея) и Неманью (Матича, который расположился в запасе)", — приводит слова Сульшера Daily Mirror.