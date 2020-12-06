Эшпириту Санту объяснил, почему он против пяти замен

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту объяснил, почему он по-прежнему выступает против пяти замен.

В конце ноября наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что из-за обилия травмы некоторые из его коллег, изначально выступавших против пяти замен, изменили свое мнение.



Эпириту Санту это не касается. Португальский специалист вообще считает, что проблема в другом.



"Я никогда не менял свое мнение. Я по-прежнему считаю, что нет достаточных свидетельств того, что решение кроется в трех или пяти заменах".



"Что не в порядке, так это расписание. Мы играем по неправильному для пандемии расписанию, и каждый понимает это. Проблема — это расписание".



"Дело не в заменах — нет такого исследования, которое бы показало, что пять замен прекратят травмы и улучшат благополучие игроков".



"Я очень тщательно анализировал этот вопрос, обращал внимание на матчи Чемпионшипа и Лиги Чемпионов, и я не наблюдаю того, что замены делаются ради благополучия игроков".



"Я вижу, что замены продиктованы течением матча. Думаю, было бы ошибкой решать проблему ошибкой, как это произошло в случае с расписанием".



"Я говорил это на встрече тренеров и скажу снова: я не думаю, что в нашей ситуации нужно заострять внимание на количестве замен. Я продолжаю верить, что мы должны сохранить три замены до конца сезона", — цитирует Эшпириту Санту Daily Mirror.