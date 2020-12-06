Озил собрался в топ-клуб

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил уверен, что сможет перейти в топ-клуб, даже если для этого ему придется подождать полгода.

Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал" после возобновления прошлого сезона в июне, а в этой кампании даже не был включен в заявку на Премьер-Лигу и Лигу Европы.



Многие видят в Месуте отработанный материал, предрекая скорый закат карьеры 32-летнего немца где-нибудь на Ближнем Востоке, в Азии или МЛС.



Однако сам Озил чувствует, что еще не сказал последнее слово на топ-уровне в Европе. Месут надеется подыскать для себя большой клуб, однако сделать это в январе было бы проблематично.



Куда вероятнее, что Озил дождется истечения своего контракта с "Арсеналом" в конце сезона, а затем уже сам выберет себе клуб. По информации Daily Mirror, Месут даже открыт к идее остаться в Премьер-Лиге.