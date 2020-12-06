Озил собрался в топ-клуб

Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Месут Озил уверен, что сможет перейти в топ-клуб, даже если для этого ему придется подождать полгода.

Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал" после возобновления прошлого сезона в июне, а в этой кампании даже не был включен в заявку на Премьер-Лигу и Лигу Европы.

Многие видят в Месуте отработанный материал, предрекая скорый закат карьеры 32-летнего немца где-нибудь на Ближнем Востоке, в Азии или МЛС.

Однако сам Озил чувствует, что еще не сказал последнее слово на топ-уровне в Европе. Месут надеется подыскать для себя большой клуб, однако сделать это в январе было бы проблематично.

Куда вероятнее, что Озил дождется истечения своего контракта с "Арсеналом" в конце сезона, а затем уже сам выберет себе клуб. По информации Daily Mirror, Месут даже открыт к идее остаться в Премьер-Лиге.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 481

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  1. alexomck 06.12.2020 19:20 # alexomck
    Моур себе могилу выкопает этим трансфером.

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  2. m-ballack 06.12.2020 19:18 # m-ballack
    Пора бы уже, скок можно играть за середняк.

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  3. chlesea88 06.12.2020 19:13 # chlesea88
    Озил обосрался

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  4. charmk 06.12.2020 19:09 # charmk
    в юнайтед, куда еще

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