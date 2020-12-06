Погба объяснил свой спад формы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, какое разрушительное влияние на него оказал коронавирус.

В начале этого сезона Погба не имел места в стартовом составе "Юнайтед", а когда и выходил на поле, то выглядел абсолютно неубедительно.



Сам Поль объясняет свой упадок формы COVID-19, которым он успел переболеть до старта сезона, но последствия которого он еще долго ощущал.



Об этом Погба рассказал после победы 1:3 на "Вест Хэмом" в субботу. Поль не только провел на поле все 90 минут, но и начал камбэк "Юнайтед" своим голом с дистанции.



"Это было странно. Это сложно объяснить, потому что вы не поймете. Даже во время тренировок я говорил тренеру по физической подготовке, что у меня странное ощущение. Я не чувствовал себя собой. Я очень быстро уставал, очень быстро выдыхался".



"В первом матче сезона я не мог бегать. Я пытался, не мог. Когда я поговорил с главным тренером, он сказал мне: "Я выпущу тебя в старте, а там посмотрим". Но я быстро выдохся, и мне потребовалось много времени, чтобы вернуться в хорошую физическую форму".



"Было приятно снова выйти в стартовом составе. А также забить гол, который помог команде вернуться в игру. Это было очень важно для команды, и я очень рад этому".



"Теперь все очень по-другому. Я снова вхожу в ритм. Я чувствую себя гораздо лучше. Я чувствую в себе силы, чтобы продолжать контролировать игру и получать мяч. Я снова похож на себя", — сообщил Погба MUTV.