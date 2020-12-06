"Миллуолл" раскритиковал своих фанатов, освиставших вставших на колено игроков

Клуб Чемпионшипа "Миллуолл" раскритиковал собственных фанатов, освиставших игроков команды, которые преклонили колено перед матчем против "Дерби".

Накануне "Миллуолл" потерпел домашнее поражение 0:1, однако результат этого матча отошел на второй план.



Это был первый с 29 февраля матч на стадионе "Ден" при зрителях, количество которых было ограничено коронавирусным регламентом двумя тысячами.



Эти две тысячи фанатов "Миллуолла" отреагировали неодобрительным свистом, когда перед стартовым свистком игроки преклонили колено в знак солидарности с кампанией Black Lives Matter.



Реагируя на поступок своих фанатов, "Миллуолл" выпустил официальное заявление, в котором говорится, что клуб "встревожен и опечален" произошедшим и теперь собирается провести переговоры с футбольными властями и антирасистской организацией Kick It Out.



