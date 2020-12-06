В Кубке Англии можно будет делать по пять замен

Начиная с 3-го раунда, в Кубке Англии командам будет разрешено делать по пять замен за матч.

Разногласия между грандами и остальными командами Премьер-Лиги привели к тому, что в этом сезоне в матчах высшего английского дивизиона разрешено делать только по три замены.



При этом пять замен остались практически во всех европейских лигах, в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, а в прошлом месяце и клубы Футбольной Лиги проголосовали за возвращение к увеличенному количеству замен.



Дополнительному давлению Премьер-Лигу подвергнет решение FA, под эгидой которой разыгрывается Кубок Англии, одобрить пять замен, сообщает The Sun.



Это нововведение начнет действовать с 3-го раунда — раунда, с которого в борьбу за старейший трофей вступают клубы Премьер-Лиги.