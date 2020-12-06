Моуриньо: "Арсенал" может победить любого"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его не вводит в заблуждение текущая позиция "Арсенала" в Премьер-Лиге.

К воскресному дерби Северного Лондона "Арсенал" подходит, располагаясь в нижней половине таблицы, тогда как "Тоттенхэм" на момент начала 11-го тура был лидером Премьер-Лиги.



Однако Моуриньо все равно опасается "канониров". Жозе считает, что Микелю Артете удалось создать очень боеспособную команду, и завоевание Кубка Англии в прошлом сезоне это подтверждает.



"На мой взгляд, у них очень хорошая команда, которая значительно прибавила в прошлом сезоне".



"Что касается этого сезона, то достаточно посмотреть на матчи "Манчестер Юнайтед" против "Арсенала" или "Ливерпуль" против "Арсенала", хотя этот второй они не выиграли, чтобы убедиться, что могут победить любого. У них довольно гибкая команда, которая может играть по-разному".



"Лично мне кажется, что они вернутся к тому, как играли несколько месяцев назад. Это пятерка защитников и более оборонительная модель, что позволило им победить "Манчестер Сити" и "Челси" в полуфинале и финале Кубка Англии. Это будет сложный соперник", — сообщил Моуриньо Sky Sports.